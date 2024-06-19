Βρετανία: Νέες δημοσκοπήσεις προβλέπουν ιστορική συντριβή των Συντηρητικών

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Με τη χειρότερη εκλογική επίδοση της ιστορίας του από το 1834 που ιδρύθηκε απειλείται το Συντηρητικό Κόμμα του Ρίσι Σούνακ στις εκλογές της 4ης Ιουλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τρεις μεγάλες δημοσκοπήσεις της Τετάρτης με τη μέθοδο MRP, που υπολογίζει το αποτέλεσμα ανά εκλογική περιφέρεια.

Η δημοσκόπηση της εταιρείας Savanta για την Daily Telegraph δίνει στους Τόρις μόλις 53 έδρες.

Στις εκλογές του 2019 υπό τον Μπόρις Τζόνσον το κόμμα είχε κερδίσει 365 έδρες και η χειρότερη επίδοση στην ιστορία του μέχρι τώρα ήταν οι 156 έδρες στις εκλογές του 1906.

Ο ίδιος ο Ρίσι Σούνακ προβλέπεται πως θα γίνει ο πρώτος πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ιστορία της χώρας που θα χάσει την έδρα του, με τους Εργατικούς να ανατρέπουν την πλειοψηφία των 24.331 ψήφων που είχε στις εκλογές του 2019. Συνολικά τρεις στους τέσσερις υπουργούς της κυβέρνησης Σούνακ εκτιμάται ότι θα χάσουν την έδρα τους.

Στον αντίποδα, το Εργατικό Κόμμα του σερ Κιρ Στάρμερ οδεύει προς έναν ανεπανάληπτο θρίαμβο, με 516 βουλευτές επί συνόλου 650, δηλαδή αυτοδυναμία 191 εδρών, που θα ήταν διπλάσια από την αυτοδυναμία του Τόνι Μπλερ το 1997.

Στην τρίτη θέση με 50 έδρες, μόλις τρεις πίσω από τους Συντηρητικούς, έρχονται στην ίδια δημοσκόπηση οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες. Το Reform UK, παρά την ενισχυμένη στήριξη, προβλέπεται ότι δεν θα καταφέρει να αναδείξει κανένα βουλευτή στο αμιγώς μονοεδρικό εκλογικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας SNP υποχωρεί από τις 48 στις οκτώ έδρες.

Ως προς τα ποσοστά πρόθεσης ψήφου, οι Εργατικοί εμφανίζονται στο 44%, οι Τόρις στο 23%, το Reform UK στο 13% και οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες στο 12%.

Η δεύτερη δημοσκόπηση από τη YouGov για το Sky News δίνει στους Εργατικούς 425 έδρες έναντι μόνο 108 των Συντηρητικών. Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες ακολουθούν με 67 βουλευτές και το SNP με 20, ενώ σε αυτή την ανάλυση το Reform UK βγάζει πέντε βουλευτές, μεταξύ των οποίων και τον αρχηγό του Νάιτζελ Φάρατζ.

Ως προς τα ποσοστά πρόθεσης ψήφους, οι Εργατικοί προηγούνται με 39%, οι Συντηρητικοί έπονται με 21,8%, το Reform UK συγκεντρώνει 15,4% και οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες 11,6%.

Τέλος, η νεότερη δημοσκόπηση της εταιρείας More in Common για το ειδησεογραφικό podcast The News Agents δίνει στο κόμμα του Κιρ Στάρμερ 406 έδρες, στους Τόρις 155, στους Φιλελεύθερους Δημοκράτες 49 και στο Reform UK καμία.

