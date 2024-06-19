Καθώς το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά δεκάδες λουόμενοι στην Ιταλία έχουν ξεχυθεί στις παραλίες. Πολλοί είναι όμως εκείνοι που έχουν ξεσηκωθεί ενάντια του κόμματος της Τζόρτζια Μελόνι, Αδέλφια της Ιταλίας.

Σύμφωνα με το Politico, πρόκειται για λουόμενους - ακτιβιστές της ομάδας Mare Libero ή αλλιώς «Ελευθερώστε τις Θάλασσες» που έχουν ξεχυθεί σε παραλίες όπου πλούσιοι απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης όπως η περιοχή Posilippo με τις βίλες της Νάπολης ή το Forte dei Marmi, ένα αγαπημένο τζετ σετ που φιλοξενεί τον σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι και την πρώην βασίλισσα του Βελγίου Πάολα.

Οι ακτιβιστές στοχεύουν σε παραλίες που κανονικά θα έπρεπε να είναι ελεύθερες για όλους, αφότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέταξε επανειλημμένα την Ιταλία να τερματίσει τα προσοδοφόρα δικαιώματα που παρέχονται σε εστιατόρια, παραλιακά κλαμπ και beach bar τα οποία κατέχουν τον έλεγχο της ακτογραμμής. Αλλά σε όσους έχει παραχωρηθεί μέρος των παραλιών η απόφαση αυτή της ΕΕ τους έχει εξαγριώσει και λαμβάνουν τώρα την υποστήριξη από το κυβερνών κόμμα της Ιταλίας.

Ο Κάρλο Φιντάντζα, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας των Αδελφών της Ιταλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χαρακτήρισε τους ακτιβιστές «ταραχοποιούς».

Για την Τζόρτζια Μελόνι, το θέμα των παραλιών αποτελεί πονοκέφαλος. Πρόκειται για ένα ζήτημα που κληρονόμησε από τον προκάτοχό της Μάριο Ντράγκι, ο οποίος αποφάσισε πριν από τρία χρόνια ότι οι τοπικές αρχές έπρεπε να δημοπρατήσουν τις παραχωρήσεις παραλιών μέχρι το τέλος του 2023 και θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις παραχωρήσεις μόνο αν είχαν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής προσφορών.

Η κυβέρνηση της Μελόνι προσπάθησε να καθυστερήσει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων για έναν ακόμη χρόνο, αλλά εμποδίστηκε από τις δικαστικές αποφάσεις. Μάλιστα, η Επιτροπή έχει επίσης προειδοποιήσει την Ιταλία για νομικές ενέργειες.

Ο Fidanza ανέφερε στο Politico ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δε χρειάζεται να συμμορφωθεί άμεσα με το άνοιγμα των παραλιών. «Θέλουμε να συνεχίσουμε τον διάλογο με την Επιτροπή για να καταλήξουμε σε μια κοινή νομοθεσία που μπορεί να λάβει υπόψη αυτή την ιδιαιτερότητα του τουρισμού μας», είπε λίγες μέρες πριν επανεκλέγει ο ίδιος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το κόμμα της Μελόνι.

Ωστόσο, πολλοί είναι εκείνοι που χάνουν την υπομονή τους με τις καθυστερήσεις αυτές και τις τακτικές της κυβέρνησης μετά από χρόνια πολιτικής αδράνειας. Πράσινοι και αριστεροί πολιτικοί κατά τη διάρκεια της εκστρατείας τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησαν αυστηρότερους περιορισμούς στη χορήγηση παραχωρήσεων παραλιών, συμπεριλαμβανομένου ενός ορίου 12 ετών.

Ο Ρομπέρτο Μπιατζίνι ο ιδρυτής της Mare Libero εξήγησε ότι οι ακτιβιστές της οργάνωσης συνεργάζονται με την αρχή ανταγωνισμού της χώρας για να ενημερωθούν για τις παραλίες που δεν έχουν τηρήσει την προθεσμία ώστε να ξεκινήσει ο διαγωνισμός παραχώρησης.

Η ιταλική αρχή ανταγωνισμού ανακοίνωσε αυτό το μήνα ότι θα ασκήσει έφεση κατά της παράτασης παραχώρησης σε πέντε δήμους.

«Από την αρχή του χρόνου, κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα αν κάθε Ιταλός πολίτης στρώσει μια πετσέτα και φυτέψει μια ομπρέλα σε μια παραλία», είπε ο Μπιατζίνι.

Πηγή: skai.gr

