Γερμανία: Οι δασμοί Τραμπ θα είναι επιζήμιοι για Ευρώπη και ΗΠΑ

Οι δασμοί 30% στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα είναι επιζήμιοι τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίησε το Σάββατο η Υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Κατερίνα Ράιχε, ζητώντας μια ρεαλιστική λύση για την αποκλιμάκωση της εμπορικής έντασης.

«Οι δασμοί θα πλήξουν σοβαρά τις ευρωπαϊκές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, θα έχουν επίσης ισχυρό αντίκτυπο στην οικονομία και τους καταναλωτές στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού», ανέφερε σε δήλωσή της.

«Πρέπει να επιτευχθεί γρήγορα ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε η Ράιχε.



Πηγή: skai.gr

