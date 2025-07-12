Οι αρχές έθεσαν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό ένα μεγάλο μέρος της Καταλονίας, στη βορειοανατολική Ισπανία, λόγω του κινδύνου καταρρακτωδών βροχοπτώσεων, ένας συναγερμός που οδήγησε τον φορέα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας Renfe να αναστείλει τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών σε όλη την περιφέρεια.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Aemet, 90 χιλιοστά νερού (90 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο) θα μπορούσαν να πέσουν μέσα σε μία ώρα αργά σήμερα το απόγευμα κοντά στη Βαρκελώνη και στην επαρχία της Ταραγόνα, όπου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στις αρχές της εβδομάδας.

Massive flooding due to extreme rainfall in Vilafranca, #Catalonia, Spain 🇪🇸 pic.twitter.com/XgcJNN8JmO — Uncensored News (@Uncensorednewsw) July 12, 2025

Οι "καταρρακτώδεις βροχές", οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι αργά το απόγευμα, δημιουργούν υψηλό κίνδυνο "πλημμυρών", επιμένει η Aemet στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα X, καλώντας τους κατοίκους να "ακολουθούν τις συστάσεις της πολιτικής προστασίας" απέναντι στην "έκτακτη" αυτή κατάσταση.

Η προειδοποίηση της Aemet ώθησε την ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων Renfe να αναστείλει την κυκλοφορία σε όλη την περιφέρεια, ένα μέτρο που περιλαμβάνει επίσης τα τρένα υψηλής ταχύτητας, όπως και τους περιφερειακούς και τους προαστιακούς σιδηροδρόμους.

Στόχος του έκτακτου αυτού μέτρου είναι να "εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των ταξιδιωτών", δήλωσε η ισπανική εταιρία σε ανακοίνωσή της, διευκρινίζοντας ότι η επανέναρξη των δρομολογίων θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

🇪🇸 The DANA flood caused the Cardener River to swell, sweeping away vehicles and causing more than 300 emergencies in Catalonia, Spain. pic.twitter.com/ScQDI5RUhm — CAIN (@XTechPulse) July 12, 2025

Εκτός από την Καταλονία, αρκετές περιοχές της βόρειας και της ανατολικής Ισπανίας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω αυτών των ισχυρών βροχοπτώσεων, εκ των οποίων η Αραγονία και ένα μέρος της κοινότητας της Βαλένθια.

Η περιοχή αυτή επλήγη στα τέλη Οκτωβρίου από καταρρακτώδεις βροχές που άφησαν πίσω τους 227 νεκρούς. Οι αρχές, κυρίως οι περιφερειακές, είχαν επικριθεί τότε για έλλειψη προετοιμασίας και αντανακλαστικών για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Πηγή: skai.gr

