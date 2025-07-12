Η Βίβιαν Σπορ, σύζυγος του διευθύνοντος συμβούλου της Lufthansa, Κάρστεν Σπορ, τελεί υπό έρευνα από τις ιταλικές Αρχές για ενδεχόμενη ανθρωποκτονία από αμέλεια, μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο νησί της Σαρδηνίας, όπως δήλωσε την Παρασκευή ο δικηγόρος της στην Ιταλία.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, η Σπορ, που βρισκόταν στην οικογενειακή εξοχική κατοικία, φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να παρέσυρε με το SUV της μια 24χρονη γυναίκα κοντά σε διασταύρωση, ενώ οδηγούσε στο πολυτελές θέρετρο Πόρτο Τσέρβο, στη βόρεια Σαρδηνία.

The wife of Lufthansa’s CEO is under investigation for negligent homicide in Italy.



She allegedly struck and killed a 24-year-old woman with her SUV near a road junction while on holiday in an upscale resort in Sardinia. https://t.co/mUuNMzUkRW — DW News (@dwnews) July 11, 2025

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, με την 24χρονη –που εργαζόταν ως babysitter– να χάνει τη ζωή της επί τόπου. Τα αποτελέσματα των ελέγχων για αλκοόλ και ουσίες ήταν αρνητικά, ενώ οι Αρχές ερευνούν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Μέσω του δικηγόρου της, Άντζελο Μερλίνι, η Σπορ εξέφρασε «βαθιά οδύνη και θλίψη» για το δυστύχημα, δηλώνοντας πρόθυμη να συνεργαστεί πλήρως με τις δικαστικές Αρχές. Στην επίσημη δήλωση τονίζεται ότι «αντιλαμβάνεται πως καμία αποζημίωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια τέτοια απώλεια», ενώ διαβεβαιώνεται πως «θα ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό των συνεπειών».

Η 51χρονη επέστρεψε στη Γερμανία έπειτα από το περιστατικό.

Wife of Lufthansa’s CEO fatally runs down babysitter on vacation: Feels ‘dismay and deep regret’ https://t.co/NYyWCYQyut pic.twitter.com/c9HHGJGcKe — New York Post (@nypost) July 11, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.