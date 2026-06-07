Μενδώνη: Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Κωνσταντινούπολη

Μετά την ολοκλήρωση του 1ου Πολιτιστικού Φόρουμ Ελλάδος-Τουρκίας, στην Καππαδοκία, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενη από τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας, Κωνσταντίνο Κούτρα, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου, η κ. Μενδώνη ενημέρωσε τον Παναγιότατο για την πρόοδο των έργων αποκατάστασης και ανάδειξης που υλοποιεί αυτήν την περίοδο το υπουργείο Πολιτισμού επί σημαντικών χριστιανικών μνημείων, σε όλη την ελληνική επικράτεια, για τα θετικά αποτελέσματα του Φόρουμ στην Καππαδοκία, καθώς και για τα έργα προστασίας και συντήρησης που εξελίσσονται στα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής από το τπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας.

Είναι γνωστό ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις πετροκομμένες μονές της Καππαδοκίας και τις εκκλησίες της περιοχής, τις οποίες επισκέπτεται, με κάθε ευκαιρία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟ.

Ο κ. Βαρθολομαίος εξέφρασε στην υπουργό Πολιτισμού τις ευχαριστίες του για τη συντήρηση του ξυλόγλυπτου τέμπλου και των 12 προσκυνηταρίων του Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου, στο Φανάρι, έργο το οποίο ολοκλήρωσε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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