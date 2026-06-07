Το μήνυμα της διεθνούς κοινότητας στο Βερολίνο

Η Γερμανία δεν κατάφερε να λάβει τη θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που διεκδικούσε μετ‘ επιτάσεως το τελευταίο διάστημα, αν και γνώριζε ότι πολλοί λόγοι συνηγορούσαν στο αντίθετο.



Η Πορτογαλία και η Αυστρία είχαν υποβάλει νωρίτερα υποψηφιότητες και έλαβαν τελικά τις δύο θέσεις που αντιστοιχούν στην ομάδα δυτικοευρωπαϊκών χωρών. Η Γερμανία δεν είχε εκπροσωπηθεί στη «Διάσκεψη για την Παλαιστίνη» το 2025 και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απέφυγε να παραστεί ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να αποφύγει την κριτική.



Αναλυτές στον γερμανικό Τύπο αποδίδουν τη γερμανική αποτυχία στην ήπια στάση του Βερολίνου απέναντι στους χειρισμούς την νυν ισραηλινής κυβέρνησης αλλά και στο γεγονός ότι δεν υπολόγισε τελικά ορθά η γερμανική κυβέρνηση ποιοι είναι οι πραγματικοί της σύμμαχοι. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών στα γερμανικά δίκτυα, η Γερμανία ήλπιζε στη στήριξη χωρών που θα υπερψήφιζαν τη γερμανική υποψηφιότητα, όμως βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας τα μαθηματικά δεν βγήκαν.



Οι δηλώσεις του υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ που πήρε πάνω του τη γερμανική καμπάνια, είναι ενδεικτικές του κλίματος: βαθιά απογοήτευση, πικρία αλλά και ανησυχία για την υλοποίηση των στόχων της γερμανικής κυβέρνησης στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, κυρίως στο Ουκρανικό αλλά και στην επίτευξη μιας λύσης που συμφέρει όλους στη Μέση Ανατολή.

Το γερμανικό momentum χάθηκε

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε θέσει ως στόχο να καταστήσει τη Γερμανία παράγοντα που κινεί τις διεθνείς εξελίξεις, όμως η ήττα που υπέστη στον ΟΗΕ, πλήττει τώρα την εικόνα του ίδιου και της Γερμανίας, σε μια χρονική περίοδο κρίσιμη, κατά την οποία τόσο ο ίδιος όσο και η χώρα θα χρειάζονταν μια τονωτική ένεση, έστω και συμβολικά, κάτι σαν «ψήφο εμπιστοσύνης» της ΓΣ του ΟΗΕ (με Γερμανίδα πρόεδρο, την Αναλένα Μπέρμποκ).



Όσο και αν η γερμανική κυβέρνηση διαμηνύει ότι παραμένει προσηλωμένη στους στόχους της σε διεθνές επίπεδο, έστω και συμβολικά, η ήττα αυτή αποτελεί μήνυμα προς το Βερολίνο από τη διεθνή κοινότητα -οι συσχετισμοί στους κόλπους της οποίας έχουν αποσυνταχθεί έως αποδιοργανωθεί τα τελευταία χρόνια.



Το μήνυμα αυτό είναι σαφές, σύμφωνα με Γερμανούς αναλυτές: δεν αρκούν μόνο υποσχέσεις ή μια εξωτερική πολιτική ίσων αποστάσεων, αλλά δεσμεύσεις με συγκεκριμένο αποτύπωμα. Η Γερμανία βρίσκεται σε μια κρίσιμη μεταβατική φάση της ιστορίας της και θα πρέπει να επιλέξει σοβαρά που θέλει να στρέψει το βλεμμά της: πρώτα στο εσωτερικό της που φωνάζει για ριζικές αλλαγές ή στο εξωτερικό, όπου και εκεί απαιτείται ρεαλισμός και αποτελεσματικότητα.



Το 2035 πάντως, η επόμενη δηλαδή ευκαιρία για μια γερμανική διεκδίκηση θέσης μη μόνιμου μέλους, φαντάζει αιωνιότητα δεδομένου ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις μεταβάλλονται με ταχύτητα φωτός.

Πηγή: Deutsche Welle

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