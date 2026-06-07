OPEC+: Προς συμφωνία για νέα αύξηση της παραγωγής πετρελαίου

Ο OPEC+ αναμένεται να συμφωνήσει σήμερα για μία τέταρτη αύξηση των στόχων πετρελαϊκής παραγωγής μέσα σε λίγους μήνες, σύμφωνα με τρεις πηγές του αναφερόμενου πετρελαϊκού οργανισμού, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν αποτρέπει ακόμη αρκετές από τις χώρες-μέλη του OPEC+ να προχωρήσουν σε αύξηση της πετρελαϊκής παραγωγής τους.

Ο πόλεμος έχει μειώσει τη ροή πετρελαίου από το Στενό του Ορμούζ, προκαλώντας τη μεγαλύτερη παγκόσμια κρίση στον εφοδιασμό με πετρέλαιο, καθώς σημαντικά μέλη του OPEC+, όπως, η Σαουδική Αραβία δεν μπορούν να εφοδιάσουν πλήρως τους πελάτες τους, από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Η κρίση στον OPEC+ έγινε βαθύτερη, όταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχώρησαν από τον οργανισμό, μετά από περίπου 60 χρόνια.

Επτά σημαντικές χώρες-μέλη του OPEC+, στον οποίο συμμετέχει πέραν των χωρών του ΟΠΕΚ και η Ρωσία έχουν αυξήσει το επίπεδο παραγωγής τους από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο κατά περίπου 600.000 βαρέλια ημερησίως.

Στην πραγματικότητα, η παραγωγή πετρελαίου στον OPEC+ έχει καταρρεύσει εξαιτίας των μειώσεων στις πετρελαϊκές εξαγωγές των χωρών του Κόλπου, κατά μέσο όρο στα 33,19 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Απρίλιο, έναντι 42,77 εκατομμυρίων βαρελιών τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του OPEC.

Σήμερα, οι επτά χώρες-μέλη είναι πιθανό να προχωρήσουν σε αύξηση των στόχων πετρελαϊκής παραγωγής τους κατά περίπου 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις παραπάνω πηγές. Αυτή είναι μία αύξηση, όπως η αύξηση του Ιουνίου, η οποία αναπροσαρμόστηκε προς τα κάτω από τις μηνιαίες αυξήσεις των 206.000 βαρελιών ημερησίως τον Απρίλιο και τον Μάιο, λαμβάνοντας υπόψη την έξοδο των ΗΑΕ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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