Νέες αποστολές όπλων στο Ισραήλ εξήγγειλε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, απορρίπτοντας την κριτική της αντιπολίτευσης για απροθυμία στήριξης προς το Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Έχουμε παραδώσει όπλα και θα παραδώσουμε και άλλα», τόνισε ο κ. Σολτς από το βήμα της Bundestag, κατά την διάρκεια ειδικής εκδήλωσης μνήμης με αφορμή την επέτειο από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Ο καγκελάριος τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει αποφάσεις οι οποίες διασφαλίζουν ότι θα υπάρξουν σύντομα περαιτέρω αποστολές όπλων στο Ισραήλ και, απευθυνόμενος στον αρχηγό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς, έκανε λόγο για «ψευδείς κατηγορίες». Νωρίτερα ο κ. Μερτς είχε υποστηρίξει ότι «επί εβδομάδες και μήνες η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αρνείται να χορηγήσει άδειες εξαγωγής όπλων, για παράδειγμα για πυρομαχικά, αλλά ακόμη και για ανταλλακτικά τεθωρακισμένων», σημειώνοντας ότι πολλές εταιρίες έχουν απευθυνθεί στον ίδιο με επιστολές τους. «Τι είναι αυτό αν όχι μια de facto άρνηση έκδοσης αδειών εξαγωγής;», είπε χαρακτηριστικά ο Φρίντριχ Μερτς.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ παρέπεμψε στον εμπιστευτικό χαρακτήρα των σχετικών αποφάσεων, η ευθύνη για τις οποίες ανήκει στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση που εξετάζει το Διεθνές Δικαστήριο, έπειτα από προσφυγή της Νικαράγουας, για ενδεχόμενη εμπλοκή της Γερμανίας σε γενοκτονία, μέσω της πώλησης όπλων στο Ισραήλ. «Η Γερμανία κατέστησε σαφές ότι προμηθεύει όπλα με στόχο να υποστηρίξει το Ισραήλ. Ταυτόχρονα, ισχύει το διεθνές δίκαιο», απάντησε η κυρία Μπέρμποκ.

Κατά το διάστημα Μαρτίου και Αυγούστου η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει εγκρίνει εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ, αναφέρει το υπουργείο Οικονομίας, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση της Αριστεράς, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν ισχύει κάποιο σχετικό «μποϊκοτάζ» εκ μέρους του Βερολίνου.

Ανοίγοντας την σημερινή εκδήλωση στην Bundestag, η πρόεδρος του σώματος Μπέρμπελ Μπας επανέλαβε ότι «η υπεράσπιση της ασφάλειας του Ισραήλ είναι μέρος της ιστορικής ευθύνης που προκύπτει για εμάς τους Γερμανούς από το Ολοκαύτωμα» και καταδίκασε την αύξηση των εγκλημάτων αντισημιτικού περιεχομένου τους τελευταίους μήνες. «Ο αντισημιτισμός έχει εξαπλωθεί απεριόριστα στη Γερμανία», δήλωσε η κυρία Μπας, αναφερόμενη επίσης στο μίσος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην εχθρότητα εναντίον των Εβραίων στα γερμανικά πανεπιστήμια. «Πολλοί από τους πληγέντες θέτουν τώρα υπό αμφισβήτηση το μέλλον τους στην Γερμανία και αυτό είναι καταστροφικό», δήλωσε η πρόεδρος της Bundestag, η οποία τόνισε μεν το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, αλλά έκανε λόγο και για «αβάσταχτο δίλημμα μεταξύ αυτής της νόμιμης αυτοάμυνας και της απαραίτητης προστασίας των αμάχων».

Η Αναλένα Μπέρμποκ τόνισε επίσης ότι «το Ισραήλ μπορεί μακροπρόθεσμα να ζήσει ειρηνικά μόνο εάν οι Παλαιστίνιοι γείτονές του μπορούν επίσης να ζουν ειρηνικά» και ζήτησε εκ νέου την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου κατά την άσκηση του δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.