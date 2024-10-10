Τυφώνας Milton: Τρομακτικό βίντεο από εγκλωβισμένο οδηγό - «Βοήθεια!»

Τον απόλυτο τρόμο του φονικού τυφώνα Μίλτον (Milton) που χτύπησε τη Φλόριντα κατέγραψε με το κινητό του ένας οδηγός, που είχε εγκλωβιστεί μέσα στο όχημά του, ενώ γύρω του κυριολεκτικά χαλούσε ο κόσμος.

Αρχικά, ο άνδρας ακούγεται να περιγράφει την κακοκαιρία αλλά σταδιακά τα πράγματα αγριεύουν.

«Θεέ μου, ξηλώθηκε η οροφή, τι σκ… γίνεται, γ…» Φωνάζει, ενώ συντρίμμια που πετούν στον αέρα σπάνε το τζάμι του αυτοκινήτου.

«Βοήθεια!» ουρλιάζει ο άνδρας ενώ φαίνεται το χέρι του να κρατιέται σφιχτά από ένα χερούλι για να μην τον παρασύρει ο ανεμοστρόβιλος που χτυπάει την περιοχή.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Σεντ Λούσι , όπου ο Μίλτον ισοπέδωσε ένα κτίριο που στέγαζε μια κοινότητα συνταξιούχων στην κομητεία, δήλωσε ο τοπικός σερίφης στο CNN.

Πηγή: skai.gr

