Απομνημονεύματα Μπόρις Τζόνσον: Η αυταπάτη ενός «κλόουν»

Ο Μπόρις Τζόνσον κάνει για άλλη μια φορά αυτό που αγαπάει περισσότερο: να μιλάει για τον Μπόρις Τζόνσον. Το γεγονός ότι η αλήθεια πέφτει στο κενό εδώ και εκεί έχει συνυπολογιστεί. Αυτό που μετράει: ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός είναι και πάλι στην ατζέντα. Τα απομνημονεύματά του θα δημοσιευτούν αυτή την Πέμπτη. «Ο Μπόρις Τζόνσον είναι μεγάλος θαυμαστής του πρώην πρωθυπουργού Ουίνστον Τσόρτσιλ και του Ουίλιαμ Σαίξπηρ», λέει ο πολιτικός επιστήμονας Μαρκ Γκάρνετ από το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ. «Αλλά το αγαπημένο του θέμα ήταν πάντα ο ίδιος του ο εαυτός».



Οι συντηρητικές εφημερίδες «Daily Mail» και «Daily Telegraph», οι οποίες παραδοσιακά βρίσκονται κοντά στον Τζόνσον, παραθέτουν εδώ και μέρες αποσπάσματα από το έργο.



Είναι σχεδόν αναμενόμενο ότι ο 60χρονος δεν ενδιαφέρεται για το πρωτόκολλο. Μιλάει για την ασθένεια, από την οποία φέρεται να έπασχε η βασίλισσα Ελισάβετ Β' πριν από τον θάνατό της. Παραληρεί για τα σχέδιά του να κλέψει εμβόλια για τον κορωνοϊό από την Ολλανδία σε μια επιδρομή κομάντο και βάζει τον εαυτό του στο προσκήνιο με κωμικό ύφος. Απόσπασμα: «Kapow! Kaboom!» Αυτές είναι οι αναμνήσεις ενός ανθρώπου τον οποίο, για να το πούμε ευγενικά, δεν αρέσει σε όλους να θυμούνται.



Ο Τζόνσον έχει ονομάσει το βιβλίο του «Unleashed». Αυτό σημαίνει κάτι σαν «απελευθερωμένος» ή «ξαμολυμένος από το λουρί» - όπως αποδεικνύει σε ένα σύντομο απόσπασμα με τον σκύλο του Ντίλιν. «Ο τίτλος είναι σίγουρα ειρωνικά εννοούμενος. Το θέμα με τον Τζόνσον είναι ότι ποτέ δεν αναγνώρισε κανένα λουρί», σχολίασε ο συνάδελφός του στο Συντηρητικό κόμμα, βουλευτής Τζέσι Νόρμαν, στους Financial Times.

Η μηχανή των δημοσίων σχέσεων στο φουλ

Το βίντεο με τον Ντίλιν θα μπορούσε πιθανώς να χαρακτηριστεί «cringe» σήμερα, ντροπιαστικό. Είναι ένας τυπικός Τζόνσον. Τα ξανθά μαλλιά καλλιτεχνικά ανακατεμένα, ένα βλέμμα στην κάμερα, μια σύντομη ατάκα που όλοι μπορούν να καταλάβουν. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο πολλοί Βρετανοί τον αγαπούν ακόμα.



Ο Τζόνσον θεωρείται «ένας από εμάς». Ωστόσο, έχει απολαύσει μια ελιτίστικη εκπαίδευση, του αρέσει να χρησιμοποιεί όρους που ακόμη και οι καθηγητές πρέπει να ψάξουν για να δουν τι σημαίνουν και ζει με τη σύζυγό του Κάρι και τα τρία τους παιδιά σε ένα διατηρητέο κτήμα πολλών εκατομμυρίων λιρών στην κομητεία του Οξφορντσάιρ.



Όποιος θέλει να γίνει κάτι στο Συντηρητικό Κόμμα αρέσκεται να αναφέρεται στον Τζόνσον, ο οποίος έχει κερδίσει εκατομμύρια μετά την ακούσια αποχώρησή του από την Ντάουνινγκ Στριτ με προκαταβολές για συγγραφικά δικαιώματα και διαλέξεις. Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλίβερλι, ο οποίος διεκδικεί την ηγεσία του κόμματος, εμφανίστηκε επιδεικτικά μαζί του.



Οι μηχανές των δημοσίων σχέσεων δουλεύουν στο φουλ. Ο Τζόνσον εκφέρει ελεύθερα τη γνώμη του εδώ και μέρες. Τον ρωτούν για τις αναλήθειές του πιο ξεκάθαρα από ό,τι πριν. Με τυπικό στυλ, αγνοεί τις ερωτήσεις. Τι τον νοιάζουν τα χθεσινά κουτσομπολιά;



Ο Τζόνσον κατηγορεί για απληστία τον νέο πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος έχει δεχθεί ακριβά δώρα όπως VIP εισιτήρια και επώνυμα ρούχα. Πρόκειται για τον ίδιο Τζόνσον που κάποτε δέχτηκε δεκάδες χιλιάδες λίρες για την ανακαίνιση της επίσημης κατοικίας του - και δεν το δήλωσε αρχικά. Είχε αποδεχτεί να του πληρώσουν πολυτελείς διακοπές στην Καραϊβική και ένα τεράστιο ποσό για τον γάμο του με την τρίτη σύζυγό του Κάρι.

Ο Τζόνσον δεν θεωρεί το «Partygate» λάθος

Ο Τζόνσον επιμένει στο βιβλίο του ότι δεν έκανε κανένα λάθος στην υπόθεση «Partygate» ,τις «γιορτούλες» τις ημέρες της καραντίνας. Χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά ενός διαβόητου εφαψία, στον οποίο έδωσε μια σημαντική θέση στο κοινοβουλευτικό κόμμα, «ανάρμοστη και όχι εκφοβιστική ή ασυγχώρητη». Κυνηγάει οποιονδήποτε του άσκησε ποτέ κριτική.



«Ο Μπόρις Τζόνσον γράφει πιο κομψά από οποιονδήποτε άλλο πολιτικό», επαινεί η Telegraph. Αλλά είναι μάλλον μόνη με αυτή την εκτίμηση. Ο Guardian χλευάζει το βιβλίο ως «απομνημονεύματα ενός κλόουν». «Τα περισσότερα απομνημονεύματα των πρωθυπουργών προσπαθούν να προκαλέσουν σε κάποιο βαθμό προβληματισμό. (...) Αλλά ο Μπόρις Τζόνσον δεν είναι στοχαστικός. Ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα γίνει».



Οι Times κρίνουν ότι το «Unleashed» είναι «ένα σημαντικό ιστορικό ντοκουμέντο, αλλά όχι απαραίτητα πολύτιμο». Και ο Economist είναι καυστικός: «Ο Μπόρις Τζόνσον δείχνει πώς δεν πρέπει να γράφεις πολιτικά απομνημονεύματα». Ένας από τους προκατόχους του Τζόνσον στην εξουσία, ο Τσόρτσιλ, τον οποίο εκτιμούσε τόσο πολύ, τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ο 60χρονος Τζόνσον μάλλον απέχει πολύ από αυτό.



