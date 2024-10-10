Με σκοπό να ενισχύσει περαιτέρω τις οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις της χώρας του με τα Βαλκάνια, ο πρόεδρος Ερντογάν αναχώρησε νωρίτερα σήμερα για μια διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Αλβανία και τη Σερβία, με τους ηγέτες των οποίων, ο Ερντογάν διατηρεί άριστες σχέσεις. Πρώτος του σταθμός σήμερα τα Τίρανα, τα οποία είχαν σημαιοστολιστεί με τουρκικές και αλβανικές σημαίες, εν αναμονή του Τούρκου προέδρου.

Εγκαίνια στο Μεγάλο Τζαμί

Ο Ταγίπ Ερντογάν θα εγκαινιάσει το Μεγάλο Τζαμί των Τιράνων, το μεγαλύτερο τέμενος στα Βαλκάνια, του οποίου η κατασκευή χρηματοδοτήθηκε από την Τουρκία. Η Τουρκία έχει σημαντική διείσδυση στην Αλβανία, τόσο μέσω της ισχυρής παρουσίας εκατοντάδων τουρκικών εταιρειών, όσο και μέσω της τουρκικής Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων που χρηματοδοτεί κορανικά σχολεία και νέα τεμένη. Σύμφωνα δε με πληροφορίες ο Ιμάμης του Μεγάλου Τεμένους, που θα εγκαινιάσουν σήμερα ο πρόεδρος Ερντογάν με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα δεν θα είναι Αλβανός, αλλά Τούρκος, απεσταλμένος από την Άγκυρα. Οι δυο ηγέτες θα συζητήσουν περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων εξελίξεων στα Βαλκάνια, καθώς και τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, και στον Λίβανο. Αναμένεται δε να παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Στρατιωτική συνεργασία με τη Σερβία

Αύριο Παρασκευή ο πρόεδρος Ερντογάν θα μεταβεί στο Βελιγράδι, όπου μαζί με τον Σέρβο ομόλογό του Αλεξάνταρ Βούτσιτς θα επικεντρωθούν στην «στρατιωτική συνεργασία, τη θέση των τουρκικών επιχειρηματικών εταιρειών και τις προσπάθειες του Βελιγραδίου να πείσει την Άγκυρα να μειώσει την υποστήριξη προς το Κοσσυφοπέδιο». Οι δυο πρόεδροι θα παραστούν σε επιχειρηματικό φόρουμ, όπου αναμένεται να υπογραφούν συμφωνίες για την ανάπτυξη της συμβατικής βάσης των διμερών σχέσεων. Όπως και με τον Αλβανό πρωθυπουργό, ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να ανταλλάξει ιδέες, για τα τρέχοντα παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα, ιδιαίτερα τις εξελίξεις στα Βαλκάνια, τη Γάζα, και τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

