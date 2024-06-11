Γερμανία: Σε φορτισμένο κλίμα η ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Bundestag

«Σε ευχαριστώ Γερμανία!». Με αυτά τα λόγια, σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε από το βήμα της Bundestag την ευγνωμοσύνη του για την οικονομική, στρατιωτική, πολιτική και ανθρωπιστική στήριξη της Γερμανίας και δήλωσε πεπεισμένος ότι «κανένα τείχος δεν μένει για πάντα».

🇩🇪👀 The German parliament gave Zelensky a standing ovation! pic.twitter.com/rfqQDeTHps — MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) June 11, 2024

Standing ovation for Ukraine’s President @ZelenskyyUa from the German parliament.



Zelensky thanked the German people for their "unwavering support" and the help that "ordinary people, different German cities, states, and communities" are providing.



pic.twitter.com/www2FAAebl — German Embassy (@GermanyinUSA) June 11, 2024

«Όλοι αισθάνονται ότι ο πόλεμος δεν είναι σωστός. Ο πόλεμος είναι έγκλημα κατά της ζωής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που επιτρέψατε να κυριαρχήσει στις καρδιές σας η ανθρωπιά. Η Γερμανία δεν έφυγε από το πλευρό μας μπροστά στα δεινά της χώρας μας. Σε ευχαριστώ , Γερμανία», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος και τόνισε ότι «είναι κοινό μας συμφέρον να χάσει προσωπικά ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τον πόλεμο, καθώς έχει συνηθίσει να υποτάσσει τους άλλους». «Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει κατά τρόπο που να μην αφήνει καμία αμφιβολία σχετικά με το ποιος κέρδισε», είπε χαρακτηριστικά και κάλεσε τους συμμάχους του να συνεργαστούν για να τερματίσουν τον πόλεμο και να μην επιτρέψουν στη Ρωσία να συνεχίσει την πορεία της προς την Ευρώπη. «Η Ρωσία πρέπει να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την έναρξη του πολέμου και να πληρώσει για τη μεγάλη ζημιά που προκάλεσε» συνέχισε και προειδοποίησε ότι «η ώρα των συμβιβασμών πέρασε».

Αναφερόμενος στο Τείχος του Βερολίνου και στη διχασμένη Ευρώπη, ο κ. Ζελένσκι επισήμανε ότι η Ουκρανία αντιστέκεται ακριβώς στην προσπάθεια της Ρωσίας να τη διχάσει. «Η διχασμένη Ευρώπη δεν ήταν ποτέ ειρηνική και η μοιρασμένη Γερμανία δεν ήταν ποτέ χαρούμενη», είπε και εξέφρασε την πεποίθηση ότι όλα τα τείχη κάποτε πέφτουν. «Θα υπάρξει στην Ευρώπη ασφάλεια και ειρήνη; Είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε τη σωστή απάντηση και θα πετύχουμε το τέλος αυτού του πολέμου», κατέληξε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.