Μετά τη «συγγνώμη»... Στο θέμα της ομοφυλοφιλίας αναφέρθηκε και πάλι ο πάπας Φραγκίσκος, σε συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών με κληρικούς, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

Ο πάπας, σύμφωνα με το Ansa, φέρεται να χρησιμοποίησε και πάλι την προσβλητική λέξη που είχε προκαλέσει αντιδράσεις πριν από δύο εβδομάδες, όταν είχε αναφερθεί στη δυνατότητα εισαγωγής ομοφυλοφίλων σε ιερατικές σχολές.

Ο Φραγκίσκος, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων, φέρεται να είπε ότι "στο Βατικανό υπάρχει αέρας ομοφυλοφιλίας" (χρησιμοποιώντας ιταλικό απαξιωτικό όρο) και ότι δεν είναι εύκολο να βοηθηθεί το ρεύμα αυτό.

Ο ποντίφικας, όπως μεταδίδει το Ansa, φέρεται να συμπλήρωσε ότι "οι γκέι νέοι είναι καλά παιδιά αλλά, έχοντας την τάση αυτή, καλύτερα να μην μπαίνουν στις ιερατικές σχολές", ενώ σε ό,τι αφορά υποψηφίους ιερείς τάχθηκε κατά όσων εκπροσωπούν παραδοσιακές ιδεολογίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

