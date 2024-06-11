Γαλλία: διαβουλεύσεις για συμμαχίες κατά της ακροδεξιάς

Η πολλά αναμενόμενη συνέντευξη Τύπου του Εμανουέλ Μακρόν που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το απόγευμα και την οποία περίμεναν οι οπαδοί του για την εκκίνηση της εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές ακυρώθηκε τελικά και μεταφέρθηκε για αύριο. Εντωμεταξύ ηλεκτρισμένη παραμένει η ατμόσφαιρα από χθες με την αγωνία των υποψηφίων να προλάβουν να φτιάξουν συμμαχίες ξεχνώντας τις μέχρι πρότινος συγκρούσεις για τις ευρωεκλογές. Έχουν περιθώριο έως την Κυριακή στις 06:00 μ.μ.



Για την ώρα, η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι η συμφωνία των αριστερών κομμάτων για τη σύσταση ενός «Λαϊκού Μετώπου» ώστε να μπει φραγμός στην ανάληψη της εξουσίας από την ακροδεξιά. Έξι ώρες διήρκησαν μέχρι αργά χθες οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα τέσσερα κόμματα της Αριστεράς (Οικολόγοι, Ανυπότακτοι, Κομμουνιστές και Σοσιαλιστές). Αγανακτισμένοι οι νέοι που διαδήλωναν στην πλατεία Ρεπουμπλίκ τραγουδώντας «Βρείτε Συμφωνία» έφτασαν φωνάζοντας έξω από το κτίριο της συνάντησης έως ότου η επικεφαλής των Οικολόγων ανακοίνωσε: «Τα καταφέραμε καταλήξαμε σε Συμφωνία».

Πρόκειται για συμφωνία επί της αρχής. Να κατέβουν ενωμένοι στον αγώνα με τη σύσταση ενός λαϊκού μετώπου που σημαίνει ένας και μοναδικός υποψήφιος σε κάθε εκλογική περιφέρεια και ένα κοινό πρόγραμμα που ετοιμάζεται πυρετωδώς. Οι λεπτομέρειες του προγράμματος αναμένεται να δοθούν άμεσα στις επόμενες ώρες και μέρες. Στη χθεσινή συνάντηση δεν συμμετείχε ο ιδρυτής της Ένωσης NUPES Ζαν Λυκ Μελανσόν που θεωρείται ανεπιθύμητος από μερίδα των αριστερών της Ένωσης και πάνω απ’ όλους από τον Ραφαέλ Γκλιξμάν που ήρθε πρώτη δύναμη στις ευρωεκλογές με ποσοστό 13,15 %. Στον Εθνικό Συναγερμό της ακροδεξιάς, Λεπέν και Μπαρντελά δεν αφέθηκαν στις δάφνες τους και έχουν και αυτοί δραστηριοποιηθεί σε δύο κατευθύνσεις: προς τα δεξιά με πρόσκληση στη Μαριόν Μαρεσάλ αποφεύγοντας τον Ερικ Ζεμούρ και από την άλλη προς τους Ρεπουμπλικάνους της δημοκρατικής δεξιάς. Στο πρώην κόμμα του Σαρκοζί που έχει πλέον συρρικνωθεί, ορισμένοι δείχνουν ευάλωτοι στους πειρασμούς και τις επίμονες προσκλήσεις της Λεπέν που θέλει να μεγαλώσει την «Εθνική του Συναγερμού», όπως η ίδια δηλώνει. Κυκλοφορούν μάλιστα φήμες για μυστικές συναντήσεις της Λεπέν με τον Ερίκ Σιοτί. Ο Ερικ Σιοτί αρχηγός των Ρεπουμπλικάνων ανακοίνωσε ότι είναι υπέρ μιας εκλογικής συμφωνίας με τον Εθνικό Συναγερμό της Λεπέν. Μέλη του κόμματός του αρνούνται κατηγορηματικά την όποια συνεργασία με την Λεπέν, ανάμεσα στους οποίους και ο Ξαβιέ Μπερτράν (σημαντικό στέλεχος) απαίτησαν σήμερα το πρωί από τον Ερίκ Σιοτί «ξεκαθάρισμα των θεσεών του».

