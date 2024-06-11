Τον πρόεδρο του κεμαλικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στις 16.00 σήμερα, στα γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα.

Πρόκειται για την πολυαναμενόμενη ανταποδοτική επίσκεψη του Τούρκου προέδρου, μετά τη συνάντηση που είχαν οι δύο πολιτικοί στις 2 Μαΐου στα γραφεία του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), στο πλαίσιο της διακηρυγμένης από τις δύο πλευρές «διαδικασίας ομαλοποίησης» της τουρκικής πολιτικής ζωής, μετά τις τοπικές εκλογές της 31ης Μαρτίου. Ήταν η πρώτη επίσκεψη του Ερντογάν στα γραφεία του CHP έπειτα από 18 χρόνια, όταν ακόμα ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός.

Genel Başkanımız Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Merkez’imizde bir araya geldi. pic.twitter.com/OQLVsJAaEG — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) June 11, 2024

Η συνάντηση Ερντογάν-Οζέλ διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα χωρίς να γίνουν δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου από τους δύο πολιτικούς αρχηγούς.

Ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ Ομέρ Τσελίκ, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ανέφερε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έθεσε το θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος με την ευρύτερη δυνατή πολιτική συναίνεση και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην οικονομία. Σύμφωνα με τον Τσελίκ, ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε από τον Οζγκιούρ Οζέλ να επιδείξει μαζί με τα άλλα κόμματα ισχυρή ενότητα και αλληλεγγύη στη διάρκεια των εκδηλώσεων για την 50ή επέτειο από την εισβολή στην Κύπρο. Είπε επίσης ότι «είναι σημαντικό να ενισχυθεί η συνεργασία την επόμενη περίοδο και να απαντήσουμε στην άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Ο κ. Πρόεδρος δήλωσε ότι θα πρέπει να αναλάβουν από κοινού δράση εναντίον αυτού του αναδυόμενου φασισμού».

Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΑΚΡ, ήταν ο πόλεμος στη Γάζα. «Εμείς, ως πολιτικά κόμματα, θα πρέπει να πάρουμε κοινή θέση ενάντια στην πολιτική της γενοκτονίας στη Γάζα και να ενισχύσουμε την ευαισθησία μας σε σχέση με το παλαιστινιακό κράτος» είπε ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ, τονίζοντας πως «η ενημέρωση από τον κ. Οζέλ της Σοσιαλιστικής Διεθνούς (σ.σ. το CHP είναι μέλος) θα είναι εξαιρετικά πολύτιμη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.