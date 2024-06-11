Έκκληση προς όλους να στηρίξουν την πρωτοβουλία για ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας απηύθυνε το πρωί της Τρίτης από τη Διάσκεψη για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας που διεξάγεται στις 11 και 12 Ιουνίου στο Βερολίνο ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς. «Να στηρίξουμε την Ουκρανία τώρα με κάθε μέσο, το οποίο είναι εφικτό», υπογράμμισε εμφατικά ο καγκελάριος.



Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, το μεσημέρι της Δευτέρας κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επανέλαβε την πρόθεση της Γερμανίας για στήριξη της ουκρανικής αεράμυνας αλλά και την προσφορά για εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών σε όσα συστήματα χρειαστεί, όμως μόνο επί γερμανικού εδάφους, αποκλείοντας ένα σενάριο όπως αυτό που προτείνει ή δεν αποκλείει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν: την αποστολή Γάλλων εκπαιδευτών ή ακόμη και χερσαίων δυνάμεων στην Ουκρανία.

Ανάγκη ιδιωτικών επενδύσεων, όχι μόνο κρατικών χρημάτων

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η γερμανική κυβέρνηση στη μελλοντική οικονομική και ενεργειακή ανοικοδόμηση της χώρας που πρέπει να αρχίσει ήδη από τώρα και η οποίαόπως τόνισε ο Όλαφ Σολτς δεν είναι εφικτή ρεαλιστικά χωρίς τη συμβολή ιδιωτικών κεφαλαίων.



«Η οικονομία έχει ήδη καταλάβει τις δυνατότητες της Ουκρανίας» τόνισε ο καγκελάριος αναφερόμενος σε σχεδιαζόμενες επενδύσεις στην Ουκρανία από τη γερμανική βαριά βιομηχανία και επενδυτές από τον τομέα της ενέργειας, δεδομένου ότι τα ουκρανικά συστήματα παροχής ενέργειας και ηλεκτροδότησης έχουν υποστεί ανυπολόγιστες καταστροφές από τις ρωσικές επιθέσεις.



Πέραν αυτού, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, ο Γερμανός υπ. Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ και ο Ουκρανός ομόλογός του Σεργκέι Μαρτσένκο υπέγραψαν κοινή δήλωση προθέσεων για γερμανο-ουκρανική συνεργασία στην μελλοντική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, η οποία περιλαμβάνει ειδική μνεία για τη στήριξη ιδιωτικών εταιρειών και την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων στην Ουκρανία.

Επτά επιπλέον Patriot ζητά ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επίσης από το βήμα της Διάσκεψης για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ευχαρίστησε για άλλη μια φορά τη Γερμανία για την πολύτιμη στρατιωτική και οικονομική στήριξή της στα δύο και πλέον χρόνια ρωσικού πολέμου.



Ζήτησε ωστόσο ευθέως ακόμη περισσότερα: Τουλάχιστον άλλα επτά συστήματα αεράμυνας Patriot, πέραν των τριών γερμανικών που ήδη έχει λάβει η χώρα του. «Η αεράμυνα είναι η απάντηση σε όλα» είπε λακωνικά. «Θέλουμε να κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο».



Μάλιστα θέλησε να εκφράσει εκ νέου τον φόβο ότι βάσει της ουκρανικής εμπειρίας, η ρωσική επιθετικότητα δεν θα σταματήσει στα ουκρανικά εδάφη κάνοντας άμεση αναφορά στη Μολδαβία και τη Γεωργία. Όλα ξεκινούν πάντα από έναν «υβριδικό πόλεμο», όπως είπε και στη συνέχεια η Ρωσία επιτίθεται σε εδάφη.

Φον ντερ Λάιεν: Ενταξιακές συνομιλίες μέχρι τέλη Ιουνίου

Η σημαντική υπόσχεσή της ημέρας ήρθε πάντως από την επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δύο μέρες μετά τις ευρωεκλογές, λέγοντας ότι μέχρι το τέλος του μήνα η ΕΕ πρέπει να ξεκινήσει ενταξιακές συνομιλίες με την Ουκρανία. Κι αυτό διότι παρά τον πόλεμο έχει υλοποιήσει σοβαρές μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμους για την ευρωπαϊκή προοπτική τομείς όπως η δικαισύνη και η πάταξη της διαφθοράς.



«Το Χάρκοβο είναι Ευρώπη. H Oυκρανία είναι Ευρώπη. Και η Ευρώπη είναι το σπίτι σας. Ζήτω η Ευρώπη» αναφώνησε και καταχειροκροτήθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επαινώντας τον ουκρανικό αγώνα για αντίσταση απέναντι στη Ρωσία και ταυτόχρονα για ένα μέλλον εντός της ΕΕ.



Από την πλευρά του, στην κοινή συνέντευξη με τον Όλαφ Σολτς, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλησε να τονίσει εκ νέου ότι η Ουκρανία «έχει υλοποιήσει ό,τι ήταν αναγκαίο προκειμένου να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ». Το πρωί της Δευτέρας είχε τονίσει μάλιστα ότι η Ουκρανία αντιστέκεται πολυεπίπεδα αυτά τα χρόνια, σε στρατιωτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου «να ακολουθήσει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής».



Στη Διάσκεψη για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας συμμετέχουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, υπουργοί, κορυφαίοι αξιωματούχοι, επενδυτές αλλά και κοινωνικοί φορείς από 60 χώρες. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον υπ. Ενέργειας Κώστα Σκρέκα.

