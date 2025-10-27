Γερμανία: Μέλος της Χαμάς ο δολοφονηθείς τεχνικός που συνεργαζόταν με το ZDF

Ο τεχνικός που σκοτώθηκε πρόσφατα από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας και συνεργαζόταν με το δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, ήταν μέλος της Χαμάς, σύμφωνα με ανακοίνωση του ίδιου του τηλεοπτικού σταθμού.

Όπως αναφέρει το ZDF, οι ισραηλινές αρχές προσκόμισαν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο 37χρονος τεχνικός, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη εβδομάδα σε επίθεση σε κατοικία στην κεντρική Γάζα, ανήκε στις Ταξιαρχίες Κασάμ της Χαμάς.

Μετά τη δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων, το ZDF ανακοίνωσε την αναστολή της συνεργασίας του με την εταιρία παραγωγής Palestine Media Production (PMP).

Το γερμανικό κανάλι τόνισε ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις σχετικές πληροφορίες. Επισήμανε επίσης πως η συνεργασία με την PMP ήταν μακροχρόνια, ενώ ο τεχνικός που σκοτώθηκε είχε ρόλο υπεύθυνου για τη σύνδεση δορυφορικών μεταδόσεων, χωρίς να είναι υπάλληλος του ZDF ή να εμπλέκεται σε δημοσιογραφικές δραστηριότητες.

Το ZDF διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για συμμετοχή άλλων εργαζομένων της PMP στη Χαμάς. Σημειώνεται ότι αρχικά το γερμανικό κανάλι είχε καταδικάσει την ισραηλινή επίθεση.

Πηγή: skai.gr

