Οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων απαιτούν να αναβληθούν τα επόμενα βήματα του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, το οποίο καταρτίστηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, μέχρι η Χαμάς να επιστρέψει τις υπόλοιπες σορούς των νεκρών αιχμαλώτων.

«Η Χαμάς γνωρίζει ακριβώς πού κρατείται ο καθένας από τους νεκρούς ομήρους. Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από την προθεσμία που ορίστηκε στη συμφωνία για την επιστροφή και των 48 ομήρων, ωστόσο 13 παραμένουν αιχμάλωτοι της Χαμάς», δήλωσε το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών.

«Οι οικογένειες παροτρύνουν την κυβέρνηση του Ισραήλ, την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και τους μεσολαβητές να μην προχωρήσουν στην επόμενη φάση της συμφωνίας μέχρι η Χαμάς να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της και να επιστρέψει κάθε όμηρο στο Ισραήλ».

Η Αίγυπτος φέρεται να στέλνει βαρέα οχήματα στη Γάζα

Την ίδια ώρα, η Αίγυπτος εντείνει τις επιχειρήσεις ανάκαμψης και εκκαθάρισης στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το σαουδαραβικό κανάλι Al Hadath, φέρνοντας 12 βαρέα οχήματα στον θύλακα σήμερα το πρωί για να καθαρίσουν τους δρόμους και να βοηθήσουν στις προσπάθειες εντοπισμού των σορών των ομήρων.

Το πρακτορείο αναφέρει ότι η είσοδος περαιτέρω αιγυπτιακού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων, έγινε με την έγκριση του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.