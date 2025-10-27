Λογαριασμός
Τα παρελειπόμενα της συνάντησης του Τραμπ με τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο στην Ιαπωνία - Δείτε βίντεο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ντυμένος με ένα μπλε κοστούμι και γραβάτα σε χρυσαφένιο χρώμα, εμφανίστηκε ευδιάθετος, χαιρέτησε θερμά τον Ναρουχίτο

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε τη Δευτέρα τον Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Ναρουχίτο, μια συνάντηση που ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ως «επίσκεψη ευγενείας» στο πλαίσιο των επαφών του στο Τόκιο. 

Ο αυτοκράτορας χαμογέλασε και έγνεψε στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Τραμπ, ντυμένος με ένα μπλε κοστούμι και γραβάτα σε χρυσαφένιο χρώμα, εμφανίστηκε ευδιάθετος, και χαιρέτησε θερμά τον Ναρουχίτο. Έδωσαν τα χέρια, και αντάλλαξαν φιλικές εκφράσεις. Στη συνέχεια, οι δύο στράφηκαν στις κάμερες και χαμογέλασαν για μια φωτογραφία, με τον Τραμπ να παίζει για λίγο με το κουμπί του σακακιού του και να ακουμπά φιλικά στην πλάτη τον οικοδεσπότη. Στη συνέχεια, πέρασαν στην απέριττη, παραδοσιακού ιαπωνικού στυλ, κατοικία του αυτοκράτορα. 

Ο Ναρουχίτο είχε φιλοξενήσει τον Τραμπ για ένα συμπόσιο κατά τη διάρκεια μιας κρατικής επίσκεψης το 2019.

Οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν μετά από πάνω από μισή ώρα συζήτησης, με τον Τραμπ να αποκαλεί τον αυτοκράτορα «σπουδαίο άνθρωπο».

Σημειώνεται ότι η Ιαπωνία ανέπτυξε έως και 18.000 ενστόλους για την ενίσχυση της ασφάλειας κατά την επίσκεψη του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των συναντήσεων με τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο και την πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι 

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Ιαπωνία Σανάε Τακαΐτσι
