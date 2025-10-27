Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε τη Δευτέρα τον Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Ναρουχίτο, μια συνάντηση που ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ως «επίσκεψη ευγενείας» στο πλαίσιο των επαφών του στο Τόκιο.

President Trump met Japan's Emperor Naruhito in Tokyo as part of an Asia trip aimed at securing trade deals, investment and increased defense spending. Trump was the first foreign leader to meet Naruhito after he came to the throne in 2019 https://t.co/p0iXeZtaUQ pic.twitter.com/JhpXx0JdG7 October 27, 2025

Ο αυτοκράτορας χαμογέλασε και έγνεψε στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Τραμπ, ντυμένος με ένα μπλε κοστούμι και γραβάτα σε χρυσαφένιο χρώμα, εμφανίστηκε ευδιάθετος, και χαιρέτησε θερμά τον Ναρουχίτο. Έδωσαν τα χέρια, και αντάλλαξαν φιλικές εκφράσεις. Στη συνέχεια, οι δύο στράφηκαν στις κάμερες και χαμογέλασαν για μια φωτογραφία, με τον Τραμπ να παίζει για λίγο με το κουμπί του σακακιού του και να ακουμπά φιλικά στην πλάτη τον οικοδεσπότη. Στη συνέχεια, πέρασαν στην απέριττη, παραδοσιακού ιαπωνικού στυλ, κατοικία του αυτοκράτορα.

Second stop: Japan. President Donald J. Trump meets with Emperor Naruhito at the Imperial Palace in Tokyo. 🇺🇸🇯🇵 pic.twitter.com/ckA1cKumy8 — The White House (@WhiteHouse) October 27, 2025

Ο Ναρουχίτο είχε φιλοξενήσει τον Τραμπ για ένα συμπόσιο κατά τη διάρκεια μιας κρατικής επίσκεψης το 2019.

Οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν μετά από πάνω από μισή ώρα συζήτησης, με τον Τραμπ να αποκαλεί τον αυτοκράτορα «σπουδαίο άνθρωπο».

An imperial welcome for @POTUS — six years after he became the first world leader to meet the newly enthroned Emperor Naruhito. @realDonaldTrump pic.twitter.com/ct76rYk9dy — ジョージ・グラス駐日米国大使 (@USAmbJapan) October 27, 2025

Σημειώνεται ότι η Ιαπωνία ανέπτυξε έως και 18.000 ενστόλους για την ενίσχυση της ασφάλειας κατά την επίσκεψη του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των συναντήσεων με τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο και την πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι

President Trump's motorcade arrives at the Imperial Palace for his meeting with Emperor Naruhito. pic.twitter.com/erGt4CgUiY — 由仁アリン Arin Yuni (@Arin_Yumi) October 27, 2025

🇯🇵🇺🇸 Trump arrived at the Tokyo Imperial Palace, where he met with Japanese Emperor, Naruhito pic.twitter.com/fdpb6WSqMD — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 27, 2025

