Το καταλανικό κόμμα Junts αποσύρει τη στήριξή του από την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ, περιπλέκοντας τη θέση του Ισπανού πρωθυπουργού και απειλώντας τη σταθερότητα της κυβερνητικής του πλειοψηφίας.

Αν η απόφαση εγκριθεί αυτή την εβδομάδα από τα μέλη της βάσης, δεν θα οδηγήσει σε πτώση της κυβέρνησης, αλλά θα χάσει τις επτά ψήφους του Junts στη Βουλή των 350 εδρών.

Τα τελευταία δύο χρόνια, το κόμμα παρείχε τη στήριξή του κατά περίπτωση, συνήθως με αντάλλαγμα παραχωρήσεις από την κυβέρνηση, η οποία ελέγχει 146 έδρες και βασίζεται σε διάφορα μικρά περιφερειακά κόμματα για να εξασφαλίσει την ψήφιση των νόμων.

Το υπέρ της ανεξαρτησίας κόμμα Junts αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου αργότερα τη Δευτέρα.

Παραμένει ασαφές αν η απόσυρση της στήριξης από την κυβέρνηση θα οδηγήσει το Junts να στηρίξει ενδεχόμενη πρόταση μομφής κατά του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Μια τέτοια κίνηση θα απαιτούσε συνεργασία με το Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox, που αντιτίθενται σθεναρά στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης της Καταλονίας.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Περπινιάν της Γαλλίας, ο πρώην πρόεδρος της Καταλονίας και ηγέτης του Junts, Κάρλες Πουτζντεμόν, είπε στην ηγεσία του κόμματος ότι η σοσιαλιστική κυβέρνηση δεν τήρησε τις υποσχέσεις της και πως το Junts δεν μπορεί πλέον να τη στηρίζει, σύμφωνα με το Reuters.



Ο Πουτζντεμόν επιχείρησε να κηρύξει την ανεξαρτησία της βορειοανατολικής περιοχής από τη Μαδρίτη το 2017, πριν καθαιρεθεί και αυτοεξοριστεί.

Τον Νοέμβριο του 2023, το Junts είχε προσφέρει τις ψήφους του για την επανεκλογή του Σάντσεθ σε αντάλλαγμα για μια γενική αμνηστία υπέρ των αξιωματούχων που συμμετείχαν στην αποτυχημένη απόπειρα απόσχισης.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας διατήρησε τα εντάλματα σύλληψης για τον Πουτζντεμόν και αρκετούς ακόμη που κατηγορούνται για υπεξαίρεση, κρίνοντας ότι ο νόμος περί αμνηστίας δεν τους καλύπτει.

Η απογοήτευση του Junts για την υπόθεση Πουτζντεμόν εντείνεται και από άλλες συγκρούσεις, όπως η αποτυχία της κυβέρνησης να εγκρίνει νομοσχέδιο που θα μετέφερε την αρμοδιότητα επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής στις καταλανικές αρχές ή η, κατά το κόμμα, ανεπαρκής πίεση της Μαδρίτης για να αναγνωριστεί η καταλανική γλώσσα ως επίσημη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Πηγή: skai.gr

