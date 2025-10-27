Βιρτζίνια Τζιουφρέ: Η Γκίσλεϊν Μάξγουελ έκανε σεξουαλική πράξη στον Κλούνεϊ

Η Γκίσλεϊν Μάξγουελ ισχυριζόταν ότι έκανε «σεξουαλική πράξη» στον Τζορτζ Κλούνεϊ, σύμφωνα με τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζιουφρέ.

Η Μάξγουελ, που κρίθηκε ένοχη στα τέλη του 2021 για εμπορία ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση για λογαριασμό του θανόντος (τον Αύγουστο του 2019) Αμερικανού χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, καταδικάστηκε το 2022 σε πολυετή κάθειρξη από δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Η Βρετανή, που πρωταγωνιστούσε στις κοσμικές στήλες των ΗΠΑ και της Βρετανίας καυχήθηκε ότι έκανε στοματικό έρωτα στον Αμερικανό σταρ κατά τη διάρκεια ενός πάρτι, υποστηρίζει η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, θύμα του Έπσταϊν, στα μεταθανάτια απομνημονεύματά της, όπως αναφέρει η New York Post.

Η Τζιουφρέ, η οποία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο, επανέλαβε τους ισχυρισμούς ότι η καταδικασμένη συνεργός του χρηματιστή φέρεται να λάτρευε να καυχιέται για τις περιπέτειές της - αν και αφήνει να εννοηθεί ότι η συγκεκριμένη ιστορία θα μπορούσε να είναι υπερβολική.

«Είτε αυτό ήταν αλήθεια είτε όχι, δεν θα το μάθουμε ποτέ», έγραψε η Τζιουφρέ στα απομνημονεύματα «Nobody’s Girl», τα οποία δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Οι εκπρόσωποι του Κλούνεϊ δεν απάντησαν στο αίτημα της Post για σχολιασμό.

Ο ισχυρισμός - ο οποίος περιλαμβάνει τον ηθοποιό και την κοσμική να έχουν επαφή σε μια τουαλέτα - «κουμπώνει» με έναν ισχυρισμό που είχε κάνει προηγουμένως η Tζιουφρέ για τη Μάξουελ, συμπεριλαμβανομένου του αδημοσίευτου απομνημονεύματός της «The Billionaire’s Playboy Club».

Αποσπάσματα από τα παλιά απομνημονεύματα δημοσιεύθηκαν από δικαστή της Νέας Υόρκης το 2020, τα οποία περιέγραφαν λεπτομερώς τη φερόμενη τάση της Μάξγουελ να καυχιέται για ερωτικές σχέσεις που υποτίθεται ότι είχε με διάσημες προσωπικότητες.

«Μια φορά επέστρεψε ζαλισμένη σαν μαθήτρια με μια έκρηξη πληροφοριών, με όλη την ένταση και τον ενθουσιασμό στη φωνή της που θα νόμιζες ότι ήταν η επόμενη διάδοχος του στέμματος», έγραψε η Τζιούφρε.

«Αλλά είχε κάνει στον Τζορτζ Κλούνεϊ στοματικό σε κάποιο τυχαίο γεγονός... Δεν σταμάτησε ποτέ να το λέει», πρόσθεσε.

Παραμένει ασαφές πότε και πού θα είχε λάβει χώρα ένα τέτοιο γεγονός, με τον Κλούνεϊ να είναι ανάμεσα στα μέλη της ελίτ του Χόλιγουντ που δεν έχουν ποτέ συνδεθεί ή θεαθεί δημόσια με τον 66χρονο Έπσταϊν που αυτοκτόνησε στη φυλακή περιμένοντας κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων.

Πριν από την αυτοκτονία της, η Τζιούφρε, 41 ετών, ήταν από τους πιο ένθερμους επικριτές του Έπσταϊν και της Μάξγουελ καθώς την εκμεταλλεύτηκαν σεξουαλικά όταν ήταν έφηβη.

Η Τζιούφρε έγινε πρωτοσέλιδο όταν κατηγόρησε τον πρίγκιπα Ανδρέα της Βρετανίας ότι ήταν ένας από τους άνδρες που την κακοποίησαν, με τον γιο της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ Β' να αναγκάζεται να αποποιηθεί τους βασιλικούς τίτλους του νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μετά από νέες καταστροφικές αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση του με τον Έπσταϊν.

Ο Ανδρέας αρνείται επίμονα κάθε σχέση με το σκάνδαλο, και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι η διαβόητη φωτογραφία του με το χέρι του γύρω από την ανήλικη τότε Τζιούφρε στο σπίτι της Μάξγουελ στο Λονδίνο θα μπορούσε να είναι ψεύτικη.

Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2022 ήρθε σε δικαστικό συμβιβασμό με την Τζιουφρέ για ένα άγνωστο ποσό. Η βασιλική οικογένεια δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.

Η Μάξγουελ, 63 ετών σήμερα, εκτίει 20 χρόνια φυλάκισης.

Πηγή: skai.gr

