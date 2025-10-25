Τραμπ προς Χαμάς: 48 ώρες για να παραδώσετε τις σορούς των ομήρων

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Χαμάς πρέπει «άμεσα» να ξεκινήσει την παράδοση των σορών των ομήρων στο Ισραήλ, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει συνέπειες.

Οπως συνοψίζει το «Times of Israel», μέχρι στιγμής, η Χαμάς έχει παραδώσει τις σορούς 15 νεκρών ομήρων, ενώ 13 ακόμη παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας. Yποστηρίζει ότι δεν μπορεί να ανακτήσει όλες τις σορούς και ότι αγνοεί το που μπορεί να βρίσκονται μάλιστα, κάποιες εξ αυτών, ωστόσο Ισραηλινοί αξιωματούχοι αμφισβητούν τους ισχυρισμούς αυτούς.

«Έχουμε ακλόνητη ειρήνη στη Μέση Ανατολή, και πιστεύω ότι έχει καλές πιθανότητες να είναι διαρκής», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα, «Truth Social».

«Η Χαμάς θα πρέπει να αρχίσει να επιστρέφει τις σορούς των νεκρών ομήρων, ανάμεσά σε αυτές και δύο Αμερικανών, άμεσα, αλλιώς οι άλλες χώρες που συμμετέχουν σε αυτή την ευρεία ειρήνη θα αντιδράσουν. Κάποιες σοροί είναι δύσκολο να προσεγγιστούν, αλλά άλλες μπορούν να επιστραφούν τώρα και, για κάποιο λόγο, δεν επιστρέφονται», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Εκτίμησε πως όλο αυτό ενδέχεται να σχετίζεται με τον αφοπλισμό των μελών της Χαμάς ωστόσο τόνισε πως η συμφωνία απαιτεί «την πλήρη τήρηση των υποχρεώσεων και από τις δύο πλευρές».

«Ας δούμε τι θα κάνουν τις επόμενες 48 ώρες. Παρακολουθώ την κατάσταση πολύ στενά», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.