Γερμανία: «Μαζική κλιμάκωση» μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ θα επηρεάσει τις εξαγωγές μας

Η γερμανική οικονομία που βασίζεται στις εξαγωγές θα αισθανθεί τον αντίκτυπο μιας «μαζικής κλιμάκωσης» στην εμπορική διαμάχη μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος την Παρασκευή.

«Βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια πολύ μαζική κλιμάκωση στα εμπορικά ζητήματα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας», είπε ο εκπρόσωπος. «Ως χώρα με υψηλό ποσοστό εξαγωγών... δεν θα μείνουμε φυσικά ανεπηρέαστοι από αυτό».

Στο 125% ανεβάζει η Κίνα τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα - Σε ισχύ από αύριο

Σημειώνεται πως νέους δασμούς ύψους 125% σε αμερικανικά προϊόντα ανακοίνωσε το Πεκίνο, οι οποίοι θα ισχύσουν από αύριο, Σάββατο 12 Απριλίου.

«Η επιβολή ασυνήθιστα υψηλών δασμών από τις ΗΠΑ στην Κίνα συνιστά σοβαρή παραβίαση των διεθνών οικονομικών και εμπορικών κανόνων, των βασικών οικονομικών νόμων και της κοινής λογικής», αναφέρει σε ανακοίνωση το κινεζικό υπουργείο Οικονομικών.

Και συνεχίζει λέγοντας: «Αποτελούν έναν εντελώς μονομερή εκφοβισμό και εξαναγκασμό».

Επίσης, σημειώνει ότι δεν πρόκειται να προβεί σε άλλη αύξηση των δασμών σε περίπτωση που οι ΗΠΑ ανταπαδώσουν και πάλι:

«Εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να επιβάλλουν πρόσθετους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, η Κίνα θα το αγνοήσει. Η επανειλημμένη επιβολή ασυνήθιστα υψηλών δασμών από τις ΗΠΑ στην Κίνα έχει γίνει παιχνίδι αριθμών και δεν έχει πρακτική οικονομική σημασία», αναφέρεται στην ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η Κίνα προτρέπει τις ΗΠΑ να «κάνουν ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός στην εξάλειψη των λεγόμενων «αμοιβαίων δασμών» και να διορθώσουν πλήρως τις παράνομες πρακτικές της».

Η προηγούμενη κίνηση της Κίνας ανέβαζε τους δασμούς στο 84%.

Νωρίτερα ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ έκανε το πρώτο δημόσιο σχόλιο για τον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ λέγοντας ότι το Πεκίνο δεν φοβάται και κάλεσε την ΕΕ να σταθεί στο πλευρό της.

«Δεν υπάρχουν νικητές σε έναν εμπορικό πόλεμο. Με το να πηγαίνουμε ενάντια στον κόσμο αυτό θα οδηγήσει μόνο σε αυτοαπομόνωση» είπε ο Κινέζος ηγέτης κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε σήμερα με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στο Πεκίνο.

«Για περισσότερα από 70 χρόνια, η ανάπτυξη της Κίνας βασίζεται στην αυτοδυναμία και τη σκληρή δουλειά. Δεν φοβάται οποιαδήποτε άδικη καταστολή» πρόσθεσε ο Σι.

«Ανεξάρτητα από το πώς αλλάζει το εξωτερικό περιβάλλον, η Κίνα θα παραμείνει σταθερή και συγκεντρωμένη στην καλή διαχείριση των δικών της υποθέσεων» υπογράμμισε.

Η κινεζική αποστολή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου δήλωσε την Παρασκευή ότι υπέβαλε πρόσθετη καταγγελία στον οργανισμό για τους δασμούς των ΗΠΑ.

«Στις 10 Απριλίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν το Εκτελεστικό Διάταγμα, ανακοινώνοντας περαιτέρω αύξηση του λεγόμενου "αμοιβαίου δασμού" στα κινεζικά προϊόντα. Η Κίνα υπέβαλε καταγγελία στον ΠΟΕ κατά των τελευταίων δασμολογικών μέτρων των Ηνωμένων Πολιτειών» ανέφερε η ανακοίνωση της κινεζικής αποστολής, επικαλούμενη εκπρόσωπο του υπουργείου Εμπορίου.

