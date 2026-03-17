Γερμανία: «Καταστροφή» ο Τραμπ για τις εξαγωγές κρασιού

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι αμερικανικοί δασμοί 20%, που μειώθηκαν στο 15% τον Αύγουστο 2025, έχουν οδηγήσει σε μείωση 11% των εξαγωγών γερμανικών κρασιών προς τις ΗΠΑ το 2025, σύμφωνα με το Γερμανικό Ινστιτούτο Οίνου (DIW).

Η μείωση των εξαγωγών πλήττει το κέρδος των Γερμανών οινοπαραγωγών, καθώς αναγκάζονται να μειώσουν το περιθώριο κέρδους τους απορροφώντας μέρος των αυξήσεων τιμών λόγω των δασμών.

Η ProWein του Ντίσελντορφ, η μεγαλύτερη έκθεση οίνων και ποτών παγκοσμίως, παρουσίασε αυτά τα ζητήματα με σημαντική ελληνική παρουσία.

Οι αμερικανικοί δασμοί μειώνουν τις εξαγωγές και τα κέρδη των Γερμανών οινοπαραγωγών στην πιο σημαντική αγορά τους. Αντιστάθμισμα η Κίνα και η βόρεια Eυρώπη;«Μαύρα σύννεφα» για τους Γερμανούς οινοπαραγωγούς μετά την επιβολή τιμωρητικών δασμών από την αμερικανική κυβέρνηση: Μόνο το 2025 oι εξαγωγές γερμανικών κρασιών προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 11%, επισημαίνει το Γερμανικό Ινστιτούτο Οίνου (DIW). Οι ανακοινώσεις έγιναν στο πλαίσιο της φετινής ProWein του Ντίσελντορφ, της μεγαλύτερης έκθεσης οίνων και ποτών σε όλον τον κόσμο, με ισχυρή ελληνική παρουσία.



Την άνοιξη του 2025 οι Αμερικανοί επέβαλαν δασμούς 20% σε εισαγωγές κρασιoύ από την Ευρώπη. Τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου το ποσοστό μειώθηκε, αλλά μέχρι σήμερα παραμένει στο 15%. Εκτός από τους ίδιους τους δασμούς, ένα επιπλέον πρόβλημα για τους Ευρωπαίους εξαγωγείς είναι ότι αναγκάζονται να μειώσουν το δικό τους περιθώριο κέρδους όταν κατεβάζουν τις τελικές τιμές, σε μια προσπάθεια να απορροφήσουν ένα μέρος των αυξήσεων που προκαλούν οι δασμοί.

Πηγή: Deutsche Welle

Το «φαινόμενο Riesling»Λίγοι γνωρίζουν ότι οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγικός προορισμός για το γερμανικό κρασί. Από το ημίγλυκο Liebfrauenmilch, το οποίο γνώστες του αμπελώνα σνομπάρουν πλέον ως φθηνόκρασο, ως τα εκλεπτυσμένα Riesling από την Έσση, τη Βάδη ή την κοιλάδα του Ρήνου, ο οίνος «Made in Germany» έχει παραδοσιακά τεράστια απήχηση στην άλλη όχθη του Ατλαντικού.Συνολικά οι Γερμανοί αμπελουργοί εξάγουν το 14% της παραγωγής τους. Όμως «ο Ντόναλντ Τραμπ μας έχει καταστρέψει την στατιστική» λέει ο συνεργάτης του DIW, Στέφεν Σίντλερ, στο πρακτορείο dpa.Μικρό μέρος των απωλειών αντισταθμίζεται από την αύξηση των γερμανικών εξαγωγών προς την Κίνα και τη Βόρεια Ευρώπη, ιδιαίτερα την Πολωνία και την Σκανδιναβία. Μόνο στη Νορβηγία, όπου όλα τα οινοπνευματώδη έχουν εξαιρετικά υψηλές τιμές, οι Γερμανοί οινοπαραγωγοί κάνουν ετήσιο τζίρο 34 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα το Riesling τους έχει κατακτήσει μερίδιο 25% στην αγορά του λευκού οίνου. «Η Νορβηγία είναι ο παράδεισος του Riesling» τονίζει ο Στέφεν Σίντλερ.Συνολική μείωση κατανάλωσηςΑσφαλώς, οι αμερικανικοί δασμοί δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Γερμανοί αμπελουργοί. Το κόστος της οινοκαλλιέργειας έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ την ίδια στιγμή η κατανάλωση περιορίζεται. Για «ιστορική κρίση» του κλάδου κάνουν λόγο εκπρόσωποι αγροτικών συνεταιρισμών στην Pro Wein.Σύμφωνα με το DIW, το 2025 η κατά κεφαλή κατανάλωση οίνου στη Γερμανία μειώθηκε κατά 0,7 λίτρα, φτάνοντας τα 21,5 λίτρα. Με άλλα λόγια, ο μέσος καταναλωτής έπινε το 2025 ένα μπουκάλι λιγότερο από πριν. Όχι απαραίτητα για λόγους οικονομίας, αλλά κυρίως διότι έχουν αλλάξει και τα καταναλωτικά πρότυπα σε σχέση με το παρελθόν.Οι εποχές επιτάσσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Η κατανάλωση αλκοόλ μειώνεται. Οι οινοπαραγωγοί προσπαθούν να κρατήσουν ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, λανσάροντας νέα κρασιά με χαμηλή ή ακόμη και μηδενική περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Αυτή η εξέλιξη διχάζει τους ειδικούς. Πολλοί θεωρούν ότι ένα ποτό με 0% οινόπνευμα δεν μπορεί καν να θεωρείται κρασί, καθώς το κρασί προέρχεται εξ ορισμού από την αλκοολική ζύμωση του μούστου. Πάντως, οι καινοτομίες του είδους κερδίζουν όλο και περισσότερους φίλους τα τελευταία χρόνια στην Pro Wein.Πηγή: dpa

