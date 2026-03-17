Κάτοικοι στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια και γειτονικών πόλεων, μέχρι και της γειτονικής Πολιτείας του Οχάιο, αιφνιδιάστηκαν το πρωί της Τρίτης, όταν ένας δυνατός κρότος αντήχησε στην περιοχή. Μάρτυρες στην πόλη ανέφεραν ότι είδαν ένα φλεγόμενο αντικείμενο να διασχίζει τον ουρανό, περιγράφοντάς το ως «κάτι σαν πύραυλο ή μετεωρίτη».

Ένας κάτοικος έγραψε στο διαδίκτυο: «Κλήσεις στο 911 σε όλη την πόλη. Έχω συγγενείς που άκουσαν τον κρότο από το Χίνκλεϊ του Οχάιο μέχρι το Σάντασκι».

«Μου θύμισε απόλυτα τους ηχητικούς κρότους που προκαλούσαν οι δοκιμαστικοί πιλότοι μαχητικών στις αρχές της δεκαετίας του 1960», ανέφερε ένας άλλος.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) δήλωσε αργότερα ότι το πύρινο αντικείμενο ήταν πιθανότατα ένας μετεωρίτης που εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης. Ο μετεωρίτης εντοπίστηκε από δορυφόρους γύρω στις 9 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) και έγινε ορατός με γυμνό μάτι περίπου μία ώρα αργότερα.

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, η βάση δεδομένων Meteoritical Bulletin έχει καταγράψει 1.270 επίσημα επιβεβαιωμένες «παρατηρημένες πτώσεις», δηλαδή μετεωρίτες που εντοπίστηκαν κατά την πτώση τους και στη συνέχεια ανακτήθηκαν.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι περίπου 17.000 μετεωρίτες πέφτουν στη Γη κάθε χρόνο, όμως οι περισσότεροι καταλήγουν σε ωκεανούς ή απομονωμένες περιοχές, με αποτέλεσμα μόνο το 1,8% να έχει παρατηρηθεί από ανθρώπους.

Αξιωματούχοι της NWS στο Κλίβελαντ ανέφεραν ότι ο μετεωρίτης πιθανότατα κάηκε ή διαλύθηκε σε μεγάλο ύψος, περίπου 40 χιλιόμετρα πάνω από τη βορειοανατολική περιοχή του Οχάιο και τη λίμνη Έρι.

Ορισμένοι εκτίμησαν ότι, αν επιβίωσαν θραύσματα, αυτά ενδέχεται να έπεσαν στη λίμνη Έρι. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές από το περιστατικό.

Η «έκρηξη» που ακούστηκε σε όλη την περιοχή ήταν στην πραγματικότητα ένας ηχητικός κρότος, που δημιουργήθηκε καθώς ο μετεωρίτης διέσχιζε την ατμόσφαιρα με ταχύτητα άνω των 40.000 χιλιομέτρων την ώρα.

Πηγή: skai.gr

