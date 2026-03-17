Βίντεο από ισραηλινά πλήγματα σε μέλη της Μπασίτζ στην Τεχεράνη

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει πλήξει τις τελευταίες ώρες μέλη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ του Ιράν, καθώς και σημεία ελέγχου τους σε όλη την Τεχεράνη, σύμφωνα με τον στρατό.

לאחר חיסולו של מפקד יחידת הבסיג': חיל-האוויר תוקף בשעות האחרונות חיילים ועמדות של יחידת הבסיג' שנפרסו ברחבי טהרן pic.twitter.com/8fX2P0RyJ5 March 17, 2026

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από ένα από τα πλήγματα, αναφέροντας ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι επιθέσεις κατά της παραστρατιωτικής δύναμης έρχονται μετά από νυχτερινό ισραηλινό πλήγμα στην Τεχεράνη, κατά το οποίο σκοτώθηκε ο διοικητής των Μπασίτζ, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, μαζί με τον υπαρχηγό του και αρκετούς ακόμη ανώτερους αξιωματικούς της μονάδας, σύμφωνα με τις IDF.



