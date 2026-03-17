Βίντεο από ισραηλινά πλήγματα σε μέλη της Μπασίτζ στην Τεχεράνη

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από ένα από τα πλήγματα, αναφέροντας ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει πλήξει τις τελευταίες ώρες μέλη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ του Ιράν, καθώς και σημεία ελέγχου τους σε όλη την Τεχεράνη, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από ένα από τα πλήγματα, αναφέροντας ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι επιθέσεις κατά της παραστρατιωτικής δύναμης έρχονται μετά από νυχτερινό ισραηλινό πλήγμα στην Τεχεράνη, κατά το οποίο σκοτώθηκε ο διοικητής των Μπασίτζ, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, μαζί με τον υπαρχηγό του και αρκετούς ακόμη ανώτερους αξιωματικούς της μονάδας, σύμφωνα με τις IDF.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Ισραήλ
