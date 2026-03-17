Πυροσβέστες ανταποκρίθηκαν νωρίτερα στη Νέα Υόρκη σε μια μεγάλη πυρκαγιά στην οροφή ενός εμπορικού ουρανοξύστη στη διεύθυνση 6 East 43rd Street, στο Midtown του Μανχάταν, κοντά στο Grand Central Terminal.

Πυκνός μαύρος καπνός αναδύεται από την ταράτσα, όπου η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από μια μονάδα κλιματισμού. Τα συνεργεία ρίχνουν νερό για να περιορίσουν τις φλόγες και έχουν εκκενώσει το κτίριο προληπτικά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, κοντά στη διαδρομή της παρέλασης για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου, η οποία συνεχίζεται κανονικά, αν και οι αρχές προειδοποιούν για πιθανές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

