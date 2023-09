Έρευνα στη Γερμανία: Κατακόρυφη αύξηση της «ακροδεξιάς κοσμοθεωρίας» Κόσμος 13:43, 21.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα υψηλά και μεταξύ ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως «αριστερά» σύμφωνα με το Ίδρυμα «Φρίντριχ Έμπερτ»