Ένας Γερμανός γιατρός παρηγορητικής φροντίδας καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία 15 ασθενών του.

Δικαστήριο του Βερολίνου έκρινε την Τετάρτη ένοχο τον 41χρονο άνδρα, ο οποίος κατονομάζεται μόνο ως Johannes M. σύμφωνα με τους γερμανικούς κανόνες περί ιδιωτικότητας, για τη δολοφονία 12 γυναικών και τριών ανδρών μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Ιουλίου 2024.

Οι αρχές πιστεύουν ότι αυτές οι δολοφονίες θα μπορούσαν να είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Οι εισαγγελείς ερευνούν επί του παρόντος δεκάδες άλλα περιστατικά στα οποία εμπλέκεται ο γιατρός.

Τα θύματά του ήταν ηλικίας μεταξύ 25 και 94 ετών. Το δικαστήριο άκουσε ότι όλοι τους ήταν βαριά άρρωστοι, αλλά ο θάνατός τους δεν ήταν επικείμενος.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια επισκέψεων κατ' οίκον, ο γιατρός χορηγούσε έναν θανατηφόρο συνδυασμό διαφόρων φαρμάκων χωρίς τη συγκατάθεση των ασθενών του.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ανέφεραν ότι έβαζε φωτιές για να καλύψει τα ίχνη του.

Τον Ιούλιο του 2024, λίγο πριν από τη σύλληψή του, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο γιατρός σκότωσε δύο ασθενείς σε μία μόνο ημέρα – έναν 75χρονο άνδρα στο σπίτι του στο κεντρικό Βερολίνο και, λίγες ώρες αργότερα, μια 76χρονη γυναίκα σε μια γειτονική περιοχή.

Ανέφεραν ότι ο γιατρός προσπάθησε να βάλει φωτιά στο σπίτι της γυναίκας, αλλά απέτυχε.

«Πίστευα ότι αυτό ήταν το καλύτερο για όλους»

Κατά το μεγαλύτερο μέρος της δίκης, η οποία διήρκεσε περίπου έναν χρόνο, ο γιατρός δεν είπε τίποτα. Αλλά τον περασμένο μήνα, ομολόγησε ότι είχε «σκοτώσει ανθρώπους», δώδεκα από τους βαριά άρρωστους ασθενείς του.

Είπε στο δικαστήριο ότι είχε πείσει τον εαυτό του ότι έκανε το σωστό, γλιτώνοντάς τους από την «ταλαιπωρία και την αναπηρία».

«Σε όλη τη διάρκεια, πίστευα ότι αυτό ήταν το καλύτερο για όλους», είπε.

Δήλωσε ότι ζητά συγγνώμη για όλη την ταλαιπωρία που προκάλεσε.

Οι αρχές τον υποπτεύονται για τη δολοφονία κι άλλων ασθενών. Οι εισαγγελείς ερευνούν επί του παρόντος 76 άλλες υποθέσεις.

Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εάν αποδειχθούν οι περαιτέρω υποθέσεις και κριθεί ένοχος, θα πρόκειται για μία από τις χειρότερες υποθέσεις κατά συρροή δολοφονιών στην ιστορία της Γερμανίας.

Ο γιατρός είπε στο δικαστήριο ότι θα «εμπλακεί πολύ νωρίτερα στις επερχόμενες διαδικασίες».

Νωρίτερα στη δίκη, συγγενείς των θυμάτων δήλωσαν στο δικαστήριο ότι ακόμα δεν μπορούν να το πιστέψουν.

Η μητέρα του νεότερου θύματος, μιας 25χρονης γυναίκας που πέθανε το 2021, ήταν δακρυσμένη. «Ποτέ δεν είπε ότι δεν ήθελε να ζήσει πια», είπε.

Ο γιος μιας 72χρονης γυναίκας που πέθανε το 2024, είπε ότι η μητέρα του είχε σχέδια να πάει στη Βαλτική Θάλασσα με την αδερφή της. «Η μητέρα μου ήθελε να συνεχίσει να ζει», είπε.

Το δικαστήριο διέταξε να τεθεί ο γιατρός σε προληπτική κράτηση, μετά την έκτιση της ποινής φυλάκισής του. Του επέβαλε επίσης ισόβια απαγόρευση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

Πηγή: skai.gr

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