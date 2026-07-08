Νέες αποστάσεις Τραμπ-Μελόνι

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι σχέσεις μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι παραμένουν ψυχρές λόγω της διαφωνίας για τις βάσεις και την άμυνα.

Ο Τραμπ κατηγόρησε την Ιταλία για κακή στάση όσον αφορά τη χρήση στρατιωτικών βάσεων και ότι η Μελόνι δεν υποστήριξε τις ΗΠΑ.

Η Ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό Purl, αποφεύγοντας την αγορά αμερικανικών όπλων που θα δοθούν στην Ουκρανία μέσω ΝΑΤΟ, γεγονός που θεωρείται βασική αιτία της ψυχρότητας στις σχέσεις.

Οι σχέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι παραμένουν ψυχρές μετά τη συνεχιζόμενη λεκτική σύγκρουση για τις βάσεις και την άμυνα.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Οι σχέσεις του πλανητάρχη με την Τζόρτζια Μελόνι δεν αναθερμάνθηκαν. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, από την Άγκυρα, περιορίζεται σε μια λακωνική δήλωση. Στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων απάντησε ότι «oι σχέσεις είναι φιλικές», αλλά τη διέψευσε ο ίδιος ο Τραμπ: υπενθύμισε και πάλι ότι «η Μελόνι δεν στάθηκε στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών» και ότι «η Ιταλία ήταν κάκιστη σε ό,τι αφορά τη χρήση των βάσεων».

Πηγή: Deutsche Welle

Πέρα, όμως, από τις λεκτικές διαμάχες και τις διάφορες αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σύμφωνα με πολλούς παρατηρητές, οι πραγματικές αιτίες της συνεχιζόμενης αυτής ψυχρότητας πρέπει να αναζητηθούν αλλού. Στο ότι, κυρίως, η κυβέρνηση της Ρώμης αποφάσισε να μην κάνει χρήση του μηχανισμού Purl. Να μην αγοράσει, δηλαδή, αμερικανικά όπλα, τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να δοθούν στην Ουκρανία, μέσω του ΝΑΤΟ.Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο κατέστησε σαφές ότι «αντί να αγοράσει πυραύλους Patriot, η χώρα του θα στηρίξει το Κίεβο με αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster, οι οποίοι παράγονται από την ιταλο-γαλλική εταιρία Μbda».Στήριξη της Ουκρανίας«Σε ό,τι αφορά την αντιπυραυλική άμυνα της Ουκρανίας δεν αλλάζει κάτι, αλλά αν μη τι άλλο, τα χρήματα αυτά θα μπορέσουν να πάνε σε ιταλικές και ευρωπαϊκές βιομηχανίες, σε Ιταλούς και Ευρωπαίους πολίτες» είπε ο Κροζέτο. Το μήνυμα της Ρώμης είναι σαφές: θα συνεχίσει να βοηθά την Ουκρανία, αλλά χρησιμοποιώντας δικά της οπλικά αποθέματα ή αγοράζοντας ό,τι χρειάζεται στην Ιταλία και στην Ευρώπη.Προφανώς, η επίσημη αυτή στάση συνέβαλε καθοριστικά στην επιλογή του Τραμπ να ανεβάσει τους τόνους και να κρατήσει τεράστιες αποστάσεις από την Τζόρτζια Μελόνι. Η οποία, σύμφωνα με τους στενούς συνεργάτες της, θα συνεχίσει να αποφεύγει κάθε εκ του σύνεγγυς επαφή με τον Αμερικανό πρόεδρο διότι φέρεται να θεωρεί ότι συχνά -πλέον- κινείται εκτός λογικών ορίων.Αύξηση αμυντικών δαπανώνΌσο για τις αμυντικές δαπάνες, έως τώρα η Ιταλία τις έχει αυξήσει στο 2,8% του ΑΕΠ της, χάρη σε έναν ιδιαίτερα «ελαστικό» συνυπολογισμό των διαφόρων εξόδων. Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, ενδέχεται να αγγίξει το 3,2%. Η Ουάσιγκτον δεν είναι ικανοποιημένη και ζητά να καταβληθεί σημαντικότερη προσπάθεια, αλλά είναι μάλλον αδύνατον. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τζόρτζια Μελόνι θα προσπαθήσει να πάει σε βουλευτικές εκλογές έξι μήνες πριν από τη λήξη της νομοθετικής περιόδου, δηλαδή τον Απρίλιο του 2027.Η αντιπολίτευση επιμένει στην ανάγκη άμεσης αύξησης του κρατικού προϋπολογισμού για τη δημόσια υγεία, ώστε να αντιμετωπιστούν οι χρόνιες ελλείψεις στα νοσοκομεία. Όσο και αν πιέζεται από τον πλανητάρχη, η συντηρητική κυβέρνηση της Ρώμης δεν μπορεί να δείξει ότι θεωρεί απόλυτη προτεραιότητα τις αμυντικές δαπάνες, διότι ακόμα και πολλοί φανατικοί, δεξιοί ψηφοφόροι είναι βέβαιο ότι θα απέρριπταν μια τέτοια επιλογή.

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