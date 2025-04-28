Δεκαοκτάχρονος μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους μέσα σε λύκειο στο κεντρικό τμήμα της Νότιας Κορέας και τραυμάτισε άλλους δύο πιο ελαφριά, ανακοίνωσαν σήμερα Δευτέρα οι δυνάμεις επιβολής της τάξης.

Το πρωί, η αστυνομία ενημερώθηκε ότι «μαθητής μαχαίρωσε κάποιον μέσα σε αίθουσα», ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε η αστυνομία στην επαρχία Τσόνγκμπουκ.

Η επίθεση διαπράχθηκε περί τις 08:36 (τοπική ώρα· 02:36 ώρα Ελλάδας) στην πόλη Τσάνγκτζου, κάπου 110 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Σεούλ.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ανάμεσά τους ο διευθυντής του λυκείου, ο οποίος φέρει τραύματα στο υπογάστριο.

Η αστυνομία ανέφερε πως άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα, ανάμεσά τους γυναίκα που αποπειράθηκε να στραγγαλίσει ο νεαρός.

Ο ύποπτος, ελαφρά τραυματισμένος, τέθηκε υπό κράτηση 12 λεπτά αφού ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Αποπειράθηκε να διαφύγει κινούμενος προς κοντινό πάρκο, όπου βούτηξε σε λίμνη, προτού τεθεί υπό κράτηση και διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Ακόμη «προσπαθούμε να εξακριβώσουμε τις λεπτομέρειες και το κίνητρο» της επίθεσης, αναγνώρισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της αστυνομίας.

Η υπόθεση αυτή καταγράφεται μερικούς μήνες αφού δασκάλα μαχαίρωσε μέχρι θανάτου οκτάχρονη μαθήτρια σε πρωτοβάθμιο σχολείο.

Η Νότια Κορέα είναι πάντως χώρα που γενικά θεωρείται ιδιαίτερα ασφαλής, με τον δείκτη των ανθρωποκτονιών να μην ξεπερνά τις 1,3 ανά 100.000 κατοίκους το 2021, σύμφωνα με επίσημες στατιστικές. Πρόκειται για επίπεδο πολύ κατώτερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (6/100.000).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.