Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα από την Υεμένη, το οποίο πρόσκειται στο κίνημα ανταρτών Χούθι, μετέδωσε χθες Κυριακή ότι αμερικανικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί σε μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα της χώρας Σανάα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους.

«Οκτώ μάρτυρες, ανάμεσά τους παιδιά και γυναίκες. Αυτός είναι ο προκαταρκτικός απολογισμός της αμερικανικής επίθεσης στην περιοχή Θακμπάν, στην επαρχία Μπάνι Αλ Χαρ», βόρεια από τη Σανάα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο.

Οι Χούθι έκαναν επίσης λόγο για άλλα πλήγματα, ιδίως στη Σαάντα, λίκνο και προπύργιό τους (βόρεια), καθώς και στην επαρχία Αμράν, βόρεια της πρωτεύουσας.

Νωρίτερα χθες, μέσα ενημέρωσης προσκείμενα στους Χούθι ανέφεραν ότι βομβαρδισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πρωτεύουσα, που απέδωσαν επίσης στις ΗΠΑ, στοίχισαν τη ζωή σε δυο ανθρώπους και τραυμάτισαν πολλούς άλλους.

Οι νέοι βομβαρδισμοί αυξάνουν σε τουλάχιστον 228 τους νεκρούς εξαιτίας αμερικανικών αεροπορικών πληγμάτων στην Υεμένη, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις ανακοινώσεις των Χούθι.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες πως έχουν πλήξει πάνω από 800 στόχους στην Υεμένη από τη 15η Μαρτίου.

Τα πλήγματα αυτά σκότωσαν εκατοντάδες μαχητές των Χούθι και πολυάριθμους ηγέτες τους», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») σε ανακοίνωσή του.

Οι Χούθι, που αποτελούν μέρος του υποστηριζόμενου από το Ιράν «άξονα της αντίστασης» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ, βάζουν στο στόχαστρο εμπορικά πλοία από τα τέλη του 2023, λέγοντας πως δρουν σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή από τις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ σε αντίποινα για την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Από τον Ιανουάριο του 2024, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιτίθενται σε θέσεις των Χούθι στο πλαίσιο επιχειρήσεων με σκοπό να τερματιστούν οι επιθέσεις τους εναντίον του Ισραήλ και της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Οι ενέργειες των Χούθι εμποδίζουν εμπορικά πλοία να διασχίζουν τη Διώρυγα του Σουέζ, αρτηρία ζωτικής σημασίας από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 12% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Πολλές εφοπλιστικές εταιρείες αναγκάστηκαν να εκτρέψουν τα πλοία τους, να τα στέλνουν να κάνουν τον δαπανηρό σε χρήμα και χρόνο γύρο της νότιας Αφρικής.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ εντάθηκαν κι είναι πλέον σχεδόν καθημερινές τον τελευταίο μήνα.

Χθες οι Χούθι έκαναν γνωστό πως εκτόξευσαν πύραυλο εναντίον του Ισραήλ, για δεύτερη φορά σε δυο ημέρες.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν αργότερα την αναχαίτιση πυραύλου που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη προτού εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

