Γερμανία: Η Μπούντεσβερ συρρρικνώνεται και γερνά

Τρία χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και την ιστορική ομιλία Σολτς στη Βουλή για την «Zeitenwende», την αλλαγή εποχής, η συζήτηση για το αξιόμαχο της Μπούντεσβερ, του ομοσπονδιακού στρατού της Γερμανίας, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Παρά την εκτόξευση των αμυντικών δαπανών που αποφασίστηκε και θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, το μεγάλο πρόβλημα παραμένει η έλλειψη ελκυστικότητας, που αποτρέπει νέους ανθρώπους από τη στράτευση.



Η απροθυμία των νέων Γερμανών να «πάρουν τα όπλα» συνεχίζεται λοιπόν, παρά το γεγονός ότι πλέον δεν λείπουν όπλα, αρβύλες και αλεξίσφαιρα γιλέκα, όπως είχε ακουστεί στην αρχή του πολέμου, τότε που ο φακός εστίασε στην ανάγκη η χώρα να οχυρωθεί απέναντι σε εξωτερικές απειλές.

Περίπου 20.000 λιγότεροι

Περίπου 20.000 λείπουν από τον ιδανικό αριθμό των περίπου 200.000 που θεωρείται ότι απαιτούνται σήμερα, όπως επεσήμανε αυτή την εβδομάδα η σοσιαλδημοκράτης βουλευτής Εύα Χεγκλ, επικεφαλής της Επιτροπής της Βουλής για τον στρατό.



«Η Μπούντεσβερ συρρικνώνεται και γερνάει. Και για αυτό και η έκκλησή μου είναι σαφής. Αυτή η εξέλιξη πρέπει άμεσα να σταματήσει και να αναστραφεί». Η λύση κατά τη γνώμη της θα ήταν η εισαγωγή ενός έτους κοινωνικής υπηρεσίας, μέσω του οποίου πολλοί νέοι θα μπορούσαν να επιλέξουν τελικά τη λύση του στρατού, ανάμεσα σε άλλες.



«Μιλάμε για ένα κοινωνικό έτος που δεν θα αφορά μόνο τον στρατό, αλλά και κοινωνικές ή περιβαλλοντικές υπηρεσίες ή για παράδειγμα την προστασία διατηρητέας κουλτούρας».



«Φαντάσου ότι είναι πόλεμος και κανείς δεν θέλει να πάει στρατό» σχολίαζε την Τετάρτη η αριστερή taz, σχολιάζοντας ακριβώς το γεγονός ότι οι νέοι Γερμανοί δεν συγκινούνται από μια ζωή με στολή.

Υποχρεωτική στράτευση ζητά η CDU

Για τους Χριστιανοδημοκράτες οι εθελοντικές λύσεις δεν είναι αρκετές. Κατά τη γνώμη τους ήρθε η ώρα για την επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας για τους άνδρες, όπως υποστηρίζει ο βουλευτής Φλόριαν Χαν: «Η υποχρεωτική θητεία έχει απλώς παγώσει. Συνεπώς μπορούμε να την επαναφέρουμε με μια απλή πλειοψηφία στη Βουλή. Έτσι θα μπορούσαμε να υποδεχτούμε στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 τη νέα σειρά στρατεύσιμων».



Πάντως, με βάση τα όσα επισημαίνει η έκθεση, ακόμα και αν αποφασιζόταν να κληθεί άμεσα μια ολόκληρη σειρά από όλους τους γεννηθέντες ένα συγκεκριμένο έτος, δεν θα υπήρχαν ούτε οι κτιριακές υποδομές για να τους υποδεχτούν, ούτε ο απαραίτητος αριθμός αξιωματικών για την εκπαίδευσή τους. Αυτό δεν ενοχλεί ωστόσο τους υπερασπιστές της επαναφοράς της υποχρεωτικής θητείας, κάποιοι από τους οποίους έχουν φτάσει να ρίξουν στο τραπέζι την ιδέα ακόμα και για στράτευση των νέων Γερμανίδων. H μουσική από τα τύμπανα του πολέμου φαίνεται ότι τελικά ηχεί διεγερτικά για ορισμένους.

