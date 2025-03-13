Διαδηλωτές και αστυνομικοί ενεπλάκησαν σε βίαιες συγκρούσεις χθες Τετάρτη στο Μπουένος Άιρες κατά τη διάρκεια διαδήλωσης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις χαμηλές συντάξεις στην Αργεντινή, εν μέσω της πολιτικής λιτότητας που εφαρμόζει ο ακροδεξιός, ακραία φιλελεύθερος πρόεδρος της χώρας Χαβιέρ Μιλέι.

Τουλάχιστον 46 άνθρωποι τραυματίστηκαν και το υπουργείο Ασφαλείας έκανε λόγο για περίπου 124 συλλήψεις.

Αστυνομικοί έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών εναντίον διαδηλωτών, κάποιοι από τους οποίους πέταξαν πέτρες στις δυνάμεις επιβολής της τάξης, πυρπόλησαν όχημα της αστυνομίας και κάδους απορριμμάτων σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας La Nación. Η εφημερίδα έκανε λόγο για 150 συλλήψεις και πολλούς τραυματίες.

Wild scenes out of Argentina as protesters are clashing with the police.



Cops have deployed water cannons, tear gas, and are shooting people with rubber bullets.



President Javier Milei has slashed pension funds, inflation is over 23%, and over 50% of people live in poverty.… pic.twitter.com/NnJkSmfPYU — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) March 12, 2025

Το υπουργείο Ασφάλειας της Αργεντινής έκανε λόγο για 124 συλλήψεις σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα, προσθέτοντας πως 26 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ανάμεσά τους ένα με τραύμα από σφαίρα που χρειάστηκε να χειρουργηθεί.

Το υπουργείο έκανε ακόμη λόγο για 20 τραυματίες μεταξύ ανθρώπων που κατ’ αυτό ήταν διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένου ενός σε σοβαρή κατάσταση.

🚨 AGORA: Argentina mergulha em caos social, com manifestações e repressão policial, após ajuste fiscal de Milei atingir fortemente benefícios de aposentados e idosos pobres! pic.twitter.com/efUMGJvMc4 — Análise Política (@Analise2023) March 12, 2025

Ωστόσο, μέσα ενημέρωσης της Αργεντινής τόνισαν πως ο τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση είναι φωτοειδησεογράφος που κάλυπτε τη διαδήλωση και χτυπήθηκε από δοχείο δακρυγόνου στο κεφάλι.

Το υπουργείο ανέφερε πως ανάμεσα στους διαδηλωτές ήταν οπαδοί ποδοσφαιρικών συλλόγων, οι ενώσεις των οποίων έχουν επιρροή στην Αργεντινή και σε ορισμένες περιπτώσεις σχέσεις με τον υπόκοσμο.

Στην κινητοποίηση πήραν μέρος διάφορες συλλογικότητες, παρατάξεις της αριστεράς και συνδικάτα, που διαδήλωσαν μπροστά στο Κογκρέσο.

Η συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων της Αργεντινής CGT καταδίκασε με ανακοίνωσή της αυτές που χαρακτήρισε «βάρβαρες ενέργειες» της κυβέρνησης Μιλέι, η οποία «βίαια, ανάλγητα και παράνομα κατέστειλε τη διαδήλωση» στην πλατεία του κοινοβουλίου.

Η συνομοσπονδία πρόσαψε χρήση «βάρβαρων» μεθόδων από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης και τραυματισμούς «συνταξιούχων, διαδηλωτών, εργαζόμενων σε μέσα ενημέρωσης και ακόμη και ανυποψίαστων διερχόμενων».

Ο κυβερνήτης της επαρχίας του Μπουένος Άιρες Άξελ Κισίλοφ καταδίκασε επίσης την «άγρια, παράνομη, εκ προμελέτης» καταστολή της διαδήλωσης.

Έκανε λόγο για «μπαράζ βίας εναντίον συνταξιούχων και πολιτών που διαδήλωναν εναντίον των μέτρων λιτότητας» και μίλησε για «επίθεση εναντίον θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων».

«Την ώρα που φωτογράφος δίνει μάχη για τη ζωή του, εκπρόσωποι της κυβέρνησης λένε ψέματα, δικαιολογούν τη βία κι εξαπλώνουν το μίσος. Αυτό το όργιο αυταρχισμού πρέπει να σταματήσει επειγόντως», πρόσθεσε.

Τα μέτρα λιτότητας της κυβέρνησης μείωσαν τον πληθωρισμό, αλλά παρέλυσαν την οικονομία και πάνω από το 50% της πλούσιας σε φυσικούς πόρους χώρας με άλλοτε ζηλευτό βιοτικό επίπεδο έχουν βυθιστεί στη φτώχεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

