Χαμάς και Αίγυπτος εκφράζουν ικανοποίηση για την υπαναχώρησή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το αρχικό σχέδιο εκτοπισμού 2 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας από τον θύλακα.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ, χαιρέτισε την προφανή υπαναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά τη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Μισέλ Μάρτιν, δήλωσε ερωτηθείς σχετικά: «Κανείς δεν διώχνει κανέναν Παλαιστίνιο από τη Γάζα».

«Αν οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ αντιπροσωπεύουν μια υποχώρηση από οποιαδήποτε ιδέα εκτόπισης του λαού της Λωρίδας της Γάζας, είναι ευπρόσδεκτες» ανέφερε ο Κασέμ.

«Ζητούμε να ενισχυθεί αυτή η θέση υποχρεώνοντας την ισραηλινή κατοχή να εφαρμόσει όλους τους όρους των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός» πρόσθεσε.

Η Αίγυπτος εξέφρασε ικανοποίηση την Πέμπτη για τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ να μην απαιτήσει από τους κατοίκους της Γάζας να εγκαταλείψουν τον θύλακα, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Η θέση αυτή δείχνει ότι υπάρχει κατανόηση της ανάγκης να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάσταση στη Γάζα και της σημασίας να βρεθεί μια δίκαιη, βιώσιμη λύση στο παλαιστινιακό ζήτημα» ανέφερε το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Η πρόταση του Τραμπ για τη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», που προέβλεπε και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων της Γάζας, προκάλεσε σοκ και μεγάλο προβληματισμό σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Η οπισθοχώρηση Τραμπ ήρθε μετά τη συνάντηση των Άραβων υπουργών Εξωτερικών στο Κατάρ την Τετάρτη με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, για να συζητήσουν για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Υπουργοί Εξωτερικών από το Κατάρ, την Ιορδανία, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ο γενικός γραμματέας της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης ήταν παρόντες στη συνάντηση, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.

Απευθείας συνομιλίες Ουάσινγκτον - Χαμάς

Την Κυριακή ο Τάχερ αλ Νόνο, πολιτικός σύμβουλος της ηγεσίας της Χαμάς, επιβεβαίωσε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είχε την προηγούμενη εβδομάδα πρωτοφανείς, απευθείας συνομιλίες με Αμερικανούς στην Ντόχα, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην απελευθέρωση ενός Αμερικανοϊσραηλινού ομήρου που κρατείται στη Γάζα.

Ο αλ Νόνο πρόσθεσε ότι στη διάρκεια της συνάντησης μεταξύ στελεχών της Χαμάς και του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου για τους ομήρους Άνταμ Μπόλερ συζητήθηκε και η συνέχιση της εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Οι συνομιλίες του Μπόλερ με τη Χαμάς ανατρέπουν μια πολιτική που ακολουθεί η Ουάσινγκτον εδώ και δεκαετίες να μην διαπραγματεύεται με ομάδες τις οποίες θεωρεί τρομοκρατικές.

