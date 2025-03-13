Οι Γάλλοι βουλευτές υιοθέτησαν απόφαση για την ενίσχυση της υποστήριξης της Ουκρανίας, η οποία περιλαμβάνει έκκληση για την κατάσχεση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, στην οποία αντιτίθεται η κυβέρνηση.

Στο ζήτημα αυτό, όπως και σε εκείνο της οικοδόμησης μιας Ευρώπης της άμυνας ή ακόμα της υποστήριξης της διαδικασίας ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η γαλλική βουλή φάνηκε διχασμένη στη διάρκεια των συζητήσεων, που ήταν κατά διαστήματα θυελλώδεις.

Η απόφαση έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα, όμως οι βουλευτές εξέφρασαν την ελπίδα ότι θα επηρεάσει την κυβερνητική γραμμή.

Το κείμενο υιοθετήθηκε με 288 ψήφους υπέρ και 54 κατά, με τη στήριξη κυρίως των βουλευτών της προεδρικής πλειοψηφίας, των σοσιαλιστών, των οικολόγων και των δεξιών κομμάτων Οι Ρεπουμπλικανοί και Ορίζοντες. Η Ανυπότακτη Γαλλία (LFI, ριζοσπαστική αριστερά) και κομμουνιστές βουλευτές καταψήφισαν. Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός (RN) απείχε.

Η απόφαση καλεί την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και «τις άλλες συμμαχικές χώρες» να «συνεχίσουν και να αυξήσουν την πολιτική, οικονομική και στρατιωτική στήριξή τους στην Ουκρανία».

Οι βουλευτές τροποποίησαν εξάλλου το κείμενο για να καλέσουν την ΕΕ «να οικοδομήσει μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή άμυνα».

Όμως προβλήθηκε ιδιαίτερα το ζήτημα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, την ώρα που στην Ευρώπη πολλαπλασιάζονται οι εκκλήσεις υπέρ μιας κατάσχεσης.

Το τελικό κείμενο «καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στην κατάσχεση παγωμένων και ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων (...), για να χρηματοδοτήσουν τη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας στην αντίστασή της και την ανοικοδόμησή της».

Οι τόκοι που δημιουργούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία χρησιμεύουν ήδη για να βοηθηθεί το Κίεβο.

Όμως «η πλήρης κατάσχεση του κύριου μέρος αυτών των περιουσιακών στοιχείων θέτει νομικά ζητήματα» καθώς και «το ζήτημα του οικονομικού προηγούμενου που αυτό θα μπορούσε να αντιπροσωπεύσει για τους ξένους επενδυτές», δήλωσε στην αίθουσα της βουλής ο υπουργός αρμόδιος για την Ευρώπη Μπενζαμέν Χαντάντ.

Άλλο σημείο που προέκυψε κατά τις συζητήσεις ήταν το ζήτημα της εισαγωγής ρωσικού αερίου από τις χώρες της ΕΕ, στην οποία η απόφαση καλεί «να μπει τέλος», καθώς και αυτό της παρουσίας γάλλων στρατιωτών στο ουκρανικό έδαφος σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Το τροποποιημένο τελικό κείμενο «ενθαρρύνει τη γαλλική κυβέρνηση και τους ευρωπαίους εταίρους της να μελετήσουν το ενδεχόμενο μιας ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων για τη διατήρηση της ειρήνης στην Ουκρανία».

Η εν λόγω απόφαση του γαλλικού κοινοβουλίου έχει μια «ισχυρή συμβολική διάσταση», δήλωσε σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του γάλλου προέδρου στην Ουκρανία Πιέρ Ελμπρόν.

«Επισημαίνει 2 ατού ή 2 χαρτιά που έχουμε στα χέρια μας ως Ευρωπαίοι. Κατά πρώτον, αυτό της βοήθειας. Είναι αποφασιστικής σημασίας για να επιτραπεί στην Ουκρανία να αντέξει και επίσης να αρχίσει τη συζήτηση για μια βιώσιμη ειρήνη», δήλωσε στο ραδιοσταθμό Radio Classique.

«Το δεύτερο είναι προφανώς τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας που βρίσκονται υπό ευρωπαϊκή δικαιοδοσία (...) υπάρχει τελικά μια ενθάρρυνση ή μια ενισχυμένη θέση που είναι αυτή της Ευρώπης στη συζήτηση που διεξάγεται ταυτόχρονα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μόσχα και στην οποία η Ευρώπη οφείλει να διαδραματίσει το ρόλο της, όπως προφανώς και η Ουκρανία», πρόσθεσε ο Ελμπρόν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

