VW: Εξετάζει επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen διερευνά ευκαιρίες για την παραγωγή εξοπλισμού για τον γερμανικό στρατό καθώς η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες, και τα κέρδη μειώνονται.



Ο Όλιβερ Μπλουμ, Διευθύνων Σύμβουλος της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης, δήλωσε: «Υπήρξε επιλογή για στρατιωτικά οχήματα, θα πρέπει να εξετάσουμε τις ιδέες που είχαμε στο παρελθόν».

Πηγή: skai.gr

Σημείωσε ότι η εταιρεία εφόσον έχει τεχνογνωσία στην αυτοκίνηση είναι έτοιμη επίσης να παρέχει συμβουλές.Υπό το πρίσμα της γεωπολιτικής κατάστασης στη Γερμανία και την Ευρώπη, λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις για περισσότερες επενδύσεις για να είμαστε ξανά ασφαλείς, τόνισε ο CEO της VW, αναφερόμενος στις εκτιμήσεις ότι οι ΗΠΑ θα απεμπλακούν από την Ευρώπη.«Πρωτοβουλίες (για επενδύσεις) θα προωθηθούν από την αμυντική βιομηχανίαπρόσθεσε.Η γερμανική εταιρεία αντιμετώπισε προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των λειτουργικών της κερδών κατά 15% το 2024 σε σύγκριση με το 2023 λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού και των αυξήσεων στα πάγια έξοδα.Ο Όμιλος Volkswagen, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης τις Audi, Bugatti, Seat, Skoda και Porsche, πέρυσι είχε λειτουργικά κέρδη 19,06 δισ. ευρώ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.