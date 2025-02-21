Λογαριασμός
Βερολίνο: Επίθεση με μαχαίρι στο μνημείο του Ολοκαυτώματος - Ένας σοβαρά τραυματίας, ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Η αστυνομία στη γερμανική πρωτεύουσα έχει αποκλείσει την τοποθεσία, που βρίσκεται στο καρδιά της πόλης, και διενεργεί έρευνες

Γερμανία: Επίθεση με μαχαίρι στο Βερολίνο - 1 σοβαρά τραυματίας

Επίθεση με μαχαίρι ανάμεσα στην πρεσβεία των ΗΠΑ και στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Βερολίνο σημειώθηκε την Παρασκευή, με έναν άνδρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, σοβαρά τραυματία. 

Η αστυνομία στη γερμανική πρωτεύουσα έχει αποκλείσει την τοποθεσία, που βρίσκεται στο καρδιά της πόλης, και διενεργεί έρευνες. Επίσης υπάρχει κλιμάκιο ψυχολογικής υποστήριξης για τους μάρτυρες που έχουν υποστεί σοκ. 

Ο δράστης, έχει διαφύγει και οι υπηρεσίες ασφαλείας διεξάγουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, «το θύμα είναι άνδρας, φέρει τραύματα από μαχαίρι και νοσηλεύεται. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για την ταυτότητά του». «Το όπλο της δολοφονίας δεν έχει βρεθεί ακόμη. Ο δράστης έχει διαφύγει. Μάρτυρες ισχυρίζονται ότι είδαν έναν άνδρα να τρέχει» διευκρίνισε. 
 

