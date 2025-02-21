Γερμανία: Επίθεση με μαχαίρι στο Βερολίνο - 1 σοβαρά τραυματίας

Επίθεση με μαχαίρι ανάμεσα στην πρεσβεία των ΗΠΑ και στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Βερολίνο σημειώθηκε την Παρασκευή, με έναν άνδρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, σοβαρά τραυματία.

Η αστυνομία στη γερμανική πρωτεύουσα έχει αποκλείσει την τοποθεσία, που βρίσκεται στο καρδιά της πόλης, και διενεργεί έρευνες. Επίσης υπάρχει κλιμάκιο ψυχολογικής υποστήριξης για τους μάρτυρες που έχουν υποστεί σοκ.

Ο δράστης, έχει διαφύγει και οι υπηρεσίες ασφαλείας διεξάγουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.



Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, «το θύμα είναι άνδρας, φέρει τραύματα από μαχαίρι και νοσηλεύεται. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για την ταυτότητά του». «Το όπλο της δολοφονίας δεν έχει βρεθεί ακόμη. Ο δράστης έχει διαφύγει. Μάρτυρες ισχυρίζονται ότι είδαν έναν άνδρα να τρέχει» διευκρίνισε.



EILMELDUNG - Messer-Attacke am Holocaust-Mahnmal in Berlin. Was ist hier schon wieder los ⁉️ pic.twitter.com/C9ZZDg3qth — Dirk Brandes, MdB (@DirkBrandes74) February 21, 2025

Gegen 18 Uhr wurde ein Mann von einem Unbekannten im Stelenfeld des Denkmals für die ermordeten Juden Europas in #Mitte schwer verletzt. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Rettungskräfte betreuen vor Ort mehrere Personen, die das Geschehen mit ansehen mussten. Am Tatort laufen… pic.twitter.com/DNeYLJzgEO — Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 21, 2025

Πηγή: skai.gr

