Οι αρχές της Ρουμανίας αποφάσισαν να προχωρήσουν στο κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων την Τετάρτη, σε περιοχές όπως η πρωτεύουσα Βουκουρέστι, το νότιο και το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, λόγω έντονων βροχοπτώσεων που αναμένονται από το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να φθάσουν τα 80-100 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ σε απομονωμένες περιοχές οι ποσότητες μπορεί να αυξηθούν στα 120-140 l/m².

Το υπουργείο συνέστησε στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια του συναγερμού, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων. Σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, δήμαρχοι έχουν ήδη ξεκινήσει προληπτικές ενέργειες, όπως η ετοιμασία σάκων άμμου για την αποτροπή πλημμυρών.

Ο προσωρινός δήμαρχος του Βουκουρεστίου, Στελιάν Μπουτζντουβεάνου, ανέφερε ότι στόχος των αρχών είναι να καθησυχάσουν τους κατοίκους και να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της πόλης, χωρίς πανικό για την επιστροφή των παιδιών από τα σχολεία.

Η χώρα είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα από πλημμύρες το περασμένο καλοκαίρι, με τρεις νεκρούς στο βορειοανατολικό τμήμα της Ρουμανίας. Όπως είχε επισημάνει ο πρόεδρος Νικούσορ Νταν, τα δραματικά γεγονότα υπογραμμίζουν τη σημασία των βιώσιμων επενδύσεων στην πρόληψη και προστασία από τους κλιματικούς κινδύνους.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη γειτονική Βουλγαρία, έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

