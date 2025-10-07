Μια νεοεκλεγείσα δήμαρχος βρέθηκε τραυματισμένη στη δυτική Γερμανία με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο, δήλωσε πηγή ασφαλείας στο Reuters την Τρίτη.
Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι η Iris Stalzer, Σοσιαλδημοκράτισσα, η οποία επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα μετά την εκλογή της ως δήμαρχος του Χέρντεκε, εντοπίστηκε τραυματισμένη από τον γιο της.
Η υπόθεση ξυπνά μνήμες από τη δολοφονία του συντηρητικού προέδρου της τοπικής αυτοδιοίκησης Βάλτερ Λύμπκε το 2019, υποστηρικτή της πολιτικής της τότε καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ για τους πρόσφυγες, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ακροδεξιό ακτιβιστή καθώς κάπνιζε ένα τσιγάρο αργά το βράδυ στη βεράντα του σπιτιού του.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.