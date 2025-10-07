Μια νεοεκλεγείσα δήμαρχος βρέθηκε τραυματισμένη στη δυτική Γερμανία με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο, δήλωσε πηγή ασφαλείας στο Reuters την Τρίτη.

Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι η Iris Stalzer, Σοσιαλδημοκράτισσα, η οποία επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα μετά την εκλογή της ως δήμαρχος του Χέρντεκε, εντοπίστηκε τραυματισμένη από τον γιο της.

Η υπόθεση ξυπνά μνήμες από τη δολοφονία του συντηρητικού προέδρου της τοπικής αυτοδιοίκησης Βάλτερ Λύμπκε το 2019, υποστηρικτή της πολιτικής της τότε καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ για τους πρόσφυγες, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ακροδεξιό ακτιβιστή καθώς κάπνιζε ένα τσιγάρο αργά το βράδυ στη βεράντα του σπιτιού του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.