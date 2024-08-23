Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκονται εκ νέου οι γερμανικές αρχές ασφαλείας, από τις μυστικές υπηρεσίες, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Στρατιωτικής Αντικατασκοπίας και την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος μέχρι τη Γερμανική Εγκληματολογική Υπηρεσία και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία για ενδεχόμενες υβριδικές επιθέσεις και σαμποτάζ σε γερμανικά στρατόπεδα αλλά και σε κρίσιμες υποδομές.



Μετά το πρόσφατο περιστατικό στο στρατόπεδο Βαν κοντά στην Κολωνία με ενδεχόμενη απόπειρα μόλυνσης του πόσιμου νερού από δολιοφθορείς, χθες βράδυ πάλι κοντά στην Κολωνία, στο νατοϊκό στρατόπεδο του Γκαϊλενκίρχεν σήμανε συναγερμός. Εκεί σταθμεύουν δώδεκα αμερικανικά αναγνωριστικά αεροσκάφη AWACS, που χρησιμοποιούνται σε σημαντικές νατοϊκές ασκήσεις και επιχειρήσεις. Αργά την Πέμπτη κηρύχθηκε στο στρατόπεδο ο δεύτερος υψηλότερος βαθμός συναγερμού, μετά από πληροφορίες του ΝΑΤΟ, οι οποίες έδειχναν πιθανή απειλή ακόμη και κίνδυνο πιθανής τρομοκρατικής επίθεσης, όπως μεταδίδουν την Παρασκευή τα γερμανικά μέσα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Οι στρατιώτες και υπάλληλοι που βρίσκονταν εκεί κλήθηκαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους μέχρι την άρση του συναγερμού για λόγους ασφαλείας. Την Παρασκευή το νατοϊκό στρατόπεδο επέστρεψε στην κανονική λειτουργία του με το προσωπικό που είναι απαραίτητο να βρίσκεται στους χώρους της βάσης, συνεχίζονται όμως οι έρευνες για απόπειρα σαμποτάζ ή επίθεσης.



Πάντως εδώ και μέρες έχουν αυξηθεί τα μέτρα ασφαλείας σε γερμανικά στρατόπεδα μετά τα πρόσφατα ανησυχητικά περιστατικά. Ορισμένα στρατόπεδα των γερμανικών δυνάμεων αποτελούν, σύμφωνα με τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες, εδώ και καιρό στόχο των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών με χρήση ντρόουν παρακολουθήσεων. Κι αυτό γιατί στις επίμαχες στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκπαιδεύονται Ουκρανοί στρατιώτες σε δυτικά όπλα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ με αποκλειστικές πληροφορίες του WDR, το οποίο αναδημοσιεύει η ιστοσελίδα tagesschau.de

Επιφυλακή σε Βόρεια Θάλασσα και Βαλτική

Την ίδια ώρα, στο κόκκινο είναι τα μέτρα ασφαλείας και σε κρίσιμες υποδομές στη Βαλτική και Βόρεια Θάλασσα.



Όπως έγινε γνωστό από την Ομοσπονδιακή Εγκληματολογική Υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας αρχικά ρεπορτάζ του Spiegel και της Bild, στις 8 Αυγούστου καταγράφηκαν υπερπτήσεις στρατιωτικών ενδεχομένως ντρόουν, τα οποία δεν ανιχνεύονται από ραντάρ, πάνω από τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στο βιομηχανικό πάρκο του Μπρουνσμπύτελ στο κρατίδιο του Σλέσβιχ-Xολστάιν. Επίσης πάνω από βιομηχανικές εγκαταστάσεις αλλά και πάνω από τον πρώην πυρηνικό σταθμό της περιοχής, που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από το 2011.



Η αρμόδια εισαγγελία του Φλένσμπουργκ που ερευνά την υπόθεση κάνει λόγο για υπόνοιες δράσης ξένων πρακτόρων με σκοπό τη δολιοφθορά σε κρίσιμες υποδομές του σημαντικού για την ενεργειακή τροφοδοσία της Γερμανίας κρατιδίου.



Πηγές: WDR, tagesschau.de, DLF

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.