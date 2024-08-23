EE- Στέλλα Κυριακίδου: Τι δήλωσε για την έγκριση του εμβολίου «mResvia»

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε το εμβόλιο mRNA «mResvia» για την ανοσοποίηση ενηλίκων ηλικίας άνω των 60 ετών έναντι της νόσου του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, η οποία προκαλείται από τη λοίμωξη του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV).

Ο RSV είναι ένας κοινός ιός του αναπνευστικού συστήματος, συνήθως με ήπια συμπτώματα, αλλά ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες για τα ευάλωτα άτομα, ιδίως τους ηλικιωμένους.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Ο εμβολιασμός σώζει ζωές. Σε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, είμαστε αποφασισμένοι να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση όλων των πολιτών στην προστασία που χρειάζονται από σοβαρές ασθένειες. Η έγκριση του πρώτου εμβολίου mRNA κατά του RSV δείχνει ξεκάθαρα πόσο σημαντική είναι η καινοτομία για την προστασία της υγείας των πολιτών μας.»

Το εμβόλιο mResvia εγκρίθηκε πριν από τη φθινοπωρινή/χειμερινή περίοδο, κατά την οποία συνήθως στην ΕΕ καταγράφεται κορύφωση των αναπνευστικών λοιμώξεων, όπως του ιού RSV. Προηγήθηκε θετική επιστημονική αξιολόγηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) τον Ιούνιο του 2024. Εναπόκειται πλέον στις εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους να αποφασίσουν αν και πώς θα χρησιμοποιήσουν το εμβόλιο, σύμφωνα με τα εθνικά τους σχέδια εμβολιασμού.

Το εμβόλιο mResvia, το οποίο αναπτύχθηκε από τη Moderna, είναι το πρώτο εμβόλιο mRNA που εγκρίθηκε στην ΕΕ για άλλη νόσο εκτός της COVID-19. Το 2023 η Επιτροπή ενέκρινε και άλλα εμβόλια κατά του RSV για την προστασία των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των βρεφών.

