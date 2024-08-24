Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας από ΗΠΑ σε Ουκρανία

Οι ΗΠΑ θα παραδώσουν στην Ουκρανία ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων αντιαεροπορικών πυραύλων, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παρά τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή, η Ουκρανία «παραμένει μια ελεύθερη χώρα», αναφέρει ο Μπάιντεν σε δήλωσή του, υπογραμμίζοντας – παραμονή της επετείου ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας – πως «ο πόλεμος θα τελειώσει με μια ελεύθερη, κυρίαρχη και ανεξάρτητη Ουκρανία».

Η νέα δέσμη στρατιωτικής βοήθειας περιλαμβάνει «αντιαεροπορικούς πυραύλους για την προστασία των κρίσιμων υποδομών της Ουκρανίας, εξοπλισμό κατά των drones και αντιαρματικούς πυραύλους για την αντιμετώπιση των ρωσικών τακτικών στο πεδίο της μάχης», σημείωσε ο Μπάιντεν, χωρίς να διευκρινίσει την εκτιμώμενη αξία αυτού του πακέτου.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, πριν από δυόμισι χρόνια, η Ουάσινγκτον είναι ο βασικότερος υποστηρικτής του Κιέβου με το ύψος της συνολικής στρατιωτικής βοήθειας να υπολογίζεται, μέχρι σήμερα, σε 55 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Η Ρωσία δεν θα επικρατήσει σε αυτήν τη σύγκρουση. Ο ανεξάρτητος λαός της Ουκρανίας θα επικρατήσει και οι ΗΠΑ, με τους συμμάχους και τους εταίρους τους, θα εξακολουθήσουν να στέκονται στο πλευρό του», διεμήνυσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

