«Πολύ επιφυλακτικός» στις εκκλήσεις για απαγόρευση της ακροδεξιάς «Εναλλακτικής για την Γερμανία» (AfD) δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι την αποκλειστική ευθύνη απόδειξης ότι ένα κόμμα δρα ενάντια στην δημοκρατική συνταγματική τάξη φέρει το κράτος.

«Μέσα μου αντιστεκόμουν πάντα στην ιδέα μιας κίνησης της Bundestag για την απαγόρευση ενός κόμματος. Μου μοιάζει περισσότερο σαν προσπάθεια εξόντωσης πολιτικού αντιπάλου», δήλωσε ο κ. Μερτς σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «ZEIT» και επέκρινε την προηγούμενη κυβέρνηση για τους χειρισμούς της σχετικά με την έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος (BfV), η οποία ταξινομεί την AfD ως «εξακριβωμένα ακροδεξιά» οργάνωση.

«Δεν είμαι ευχαριστημένος από τον τρόπο που εξελίσσεται αυτή η διαδικασία. Η προηγούμενη κυβέρνηση παρουσίασε μια έκθεση χωρίς καμία ουσιαστική έρευνα. Η έκθεση χαρακτηρίστηκε επίσης "απόρρητη"», σημείωσε ο καγκελάριος.

Ανέφερε μάλιστα ότι ούτε ο ίδιος γνωρίζει το περιεχόμενο.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να το γνωρίζω, μέχρις ότου αξιολογηθεί από το υπουργείο Εσωτερικών, κάτι που μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή και μήνες», διευκρίνισε ο κ. Μερτς, τονίζοντας ταυτόχρονα την «απόστασή» του από την AfD, «αλλά και από την Αριστερά». «Στην περίπτωση της AfD, βρίσκω επίσης την συμπεριφορά τους αποκρουστική», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

