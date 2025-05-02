Γερμανία: «Eξτρεμιστικό κόμμα» η AfD

Η υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών της Γερμανίας χαρακτήρισε την Παρασκευή το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) ως εξτρεμιστική οντότητα που απειλεί τη δημοκρατία, μια κίνηση που της επιτρέπει να παρακολουθεί καλύτερα το κόμμα που ήρθε δεύτερο στις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου.

Ορισμένες παρατάξεις της AfD, όπως η νεολαία του, η Junge Alternative (JA), είχαν ήδη χαρακτηριστεί ως εξτρεμιστικές, ενώ το κόμμα στο σύνολό του είχε χαρακτηριστεί ως ύποπτο για εξτρεμισμό το 2021.

Όπως τονίζει το Reuters, το στάτους της εξτρεμιστικής οντότητας, διευκολύνει τις αρχές να επιτηρούν το κόμμα, παραδείγματος χάριν με την επιστράτευση πληροφοριοδοτών και με την παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας σχολίασε ότι οι ρατσιστικές θέσεις της AfD είναι εμφανείς σε σχόλια εναντίον μεταναστών και μουσουλμάνων. Έχει αποδεδειγμένα επιχειρήσει να υπονομεύσει τη βασική τάξη της ελεύθερης δημοκρατίας τόνισε.

Το στίγμα, αλλά και οι περιορισμοί σχετικά με την απασχόληση στον δημόσιο τομέα θα μπορούσε επίσης να παρεμποδίσουν την ικανότητα του AfD να προσελκύει μέλη.

Το κόμμα, το οποίο συνεχίζει να παραμένει στην κορυφή των δημοσκοπήσεων ειδικά στα ανατολικά κρατίδια, έχει βρεθεί υπό αυξημένο έλεγχο λόγω φερόμενων ρατσιστικών σχολίων μελών του και ισχυρισμών ότι φιλοξενούσε κατασκόπους και πράκτορες της Ρωσίας και της Κίνας στους κόλπους του.

Πηγή: skai.gr

