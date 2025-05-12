Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Κυριακή σε περίπου 60 πόλεις της Γερμανίας ζητώντας να τεθεί εκτός νόμου η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), μετά και την επίσημη ταξινόμησή της ως «εξακριβωμένα ακροδεξιάς» οργάνωσης από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος (BfV).

Η κύρια συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, όπου 7.500 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Πύλη του Βρανδεμβούργου. Με κεντρικό σύνθημα «Τέλος οι δικαιολογίες, απαγόρευση της AfD τώρα!», μεγάλες συγκεντρώσεις έγιναν ακόμη στο Μόναχο και στο Αμβούργο, καθώς και στη Λειψία, στη Δρέσδη, στο Μπόχουμ, στη Νυρεμβέργη, στο Γκέτινγκεν, στο Βισμπάντεν, στο Ντόρτμουντ και σε πολλές άλλες μικρότερες πόλεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι διαδηλώσεις ολοκληρώθηκαν ειρηνικά.

Οι οργανωτές των κινητοποιήσεων ζητούν η κυβέρνηση να κινήσει τη διαδικασία απαγόρευσης της AfD. «Το ζήτημα της απαγόρευσης δεν είναι πολιτικό, αλλά νομικό - όμως είναι οι πολιτικοί που πρέπει να δράσουν», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

