Προσωρινή νίκη για το AfD: Αναστέλλεται προσωρινά ο χαρακτηρισμός ως εξτρεμιστικής οργάνωσης εν αναμονή δικαστικής διαμάχης

Η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος (BfV) αναστέλλει προσωρινά την ταξινόμηση του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) ως εξτρεμιστικής οργάνωσης, εν αναμονή της δικαστικής διαμάχης του AfD, ανέφερε την Πέμπτη δικαστήριο της Κολωνίας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από τρεις ημέρες το AfD προσέφυγε, όπως είχε αναγγείλει, στη δικαιοσύνη εναντίον της BfV, η οποία την ταξινόμησε ως «εξακριβωμένα ακροδεξιά» οργάνωση.

Με προειδοποιητική επιστολή της προς την Υπηρεσία, η AfD είχε ζητήσει την Παρασκευή τη διαγραφή και τη διόρθωση της ταξινόμησής της, τονίζοντας ότι, σε διαφορετική περίπτωση, σκόπευε να κινηθεί νομικά.

Πηγή: skai.gr

