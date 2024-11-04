Συρία: Νεκρός ο επικεφαλής δικτύου πληροφοριών της Χεζμπολάχ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν απόψε ότι σκότωσαν τον επικεφαλής του δικτύου πληροφοριών της Χεζμπολάχ στη Συρία, σε αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσαν στα περίχωρα της Δαμασκού, όπου το φιλοϊρανικό κίνημα διατηρεί σημαντική παρουσία.

Το Ισραήλ «εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή και έπληξε στόχους που συνδέονται με το αρχηγείο της υπηρεσίας πληροφοριών της Χεζμπολάχ», αναφέρει η ανακοίνωση των IDF στην οποία διευκρινίζεται πως «εξοντώθηκε ο Μαχμούντ Μοχάμεντ Σαχίν, επικεφαλής του συριακού δικτύου πληροφοριών της Χεζμπολάχ» στο συγκεκριμένο πλήγμα που σημειώθηκε στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Συρίας.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη Συρία από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη γειτονική του χώρα, πριν από 13 χρόνια, βάζοντας συνήθως στο στόχαστρο δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν και θέσεις του συριακού στρατού. Σπανίως σχολιάζει κατά περίπτωση τα πλήγματα στη Συρία, αλλά έχει τονίσει επανειλημμένως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν – το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ – να ενισχύσει την παρουσία του στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

