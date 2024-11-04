Νετανιάχου: Φέρεται διατεθειμένος να προσφέρει εκατ. δολάρια κάθε όμηρο

Σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται διατεθειμένος να προσφέρει στους απαγωγείς «εκατομμύρια δολάρια» για κάθε όμηρο που αφήνουν ελεύθερο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού σταθμού Channel 12.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πρωθυπουργός φέρεται πρόθυμος να εγγυηθεί στους απαγωγείς που απελευθερώνουν ομήρους την «ασφαλή έξοδο» από τη Λωρίδα της Γάζας τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους.

Από τους 251 ομήρους που μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση την οποία εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, εκτιμάται πως περίπου 100 παραμένουν στον παλαιστινιακό θύλακα, χωρίς να είναι βέβαιο πόσοι εξ αυτών βρίσκονται στη ζωή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.